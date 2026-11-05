Afrique: JOJ Dakar 2026 - Mamadou Diagne et Adama Ndao insistent sur la concentration et le mental avant le choc contre l'Afghanistan

Dakar — Les joueurs de l'équipe nationale masculine de futsal du Sénégal, Mamadou Diagne et Adama Ndao, ont salué, mercredi à Dakar, la force mentale de leurs coéquipiers, mais regrettent les moments de déconcentration qui ont permis au Panama de revenir au score.

Le Sénégal s'est imposé sur le fil face au Panama (5-4), au terme d'une rencontre intense disputée à l'Arena du complexe Iba Mar Diop de Dakar, lors de la deuxième journée du groupe A du tournoi de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Les Lions, qui menaient par trois buts à zéro, ont vu leurs adversaires revenir au score à 3-3, puis à 4-4, avant d'inscrire un cinquième but à quelques secondes de la fin du match.

Auteur d'un doublé, dont le but victorieux, Mamadou Diagne a reconnu que les Sénégalais se sont compliqué la tâche après avoir pourtant mené par trois buts à zéro avant de se faire rejoindre au score (3-3).

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"Mener par 3-0 et être remontés (3-3), il faut avoir un mental fort pour s'en sortir. Nous nous sommes compliqué la tâche dans ce match", a-t-il analysé en zone mixte.

"Certains étaient trop concentrés sur l'ambiance de l'Arena. Il fallait rester concentrés jusqu'au bout et, heureusement, nous avons obtenu la victoire à la fin ", a-t-il soutenu.

Satisfait de sa prestation, Mamadou Diagne s'est également réjoui d'avoir inscrit le but décisif, soulignant la portée de cette réalisation dans un match où le Sénégal devait impérativement s'imposer pour rester en course dans la compétition.

"Je crois avoir réalisé un bon match et finalement nous avons gagné. C'est une grande fierté pour moi d'avoir marqué le but victorieux", a-t-il confié, avant de promettre que ses coéquipiers feront tout pour s'imposer à la prochaine rencontre contre l'Afghanistan et décrocher la qualification au tour suivant.

De son côté, le capitaine Assane Ndao a abondé dans le même sens. Selon lui, le match contre l'Afghanistan sera encore plus difficile, les deux équipes comptant chacune trois points.

"C'est là que nous avons le plus besoin de nous imposer pour nous qualifier", a-t-il dit.

Il a également mis en avant la dimension symbolique de ce succès, qu'il présente comme une "première victoire" pour le groupe depuis ses débuts en futsal. "Le match a été très difficile face à une équipe panaméenne qui, comme le Sénégal, avait besoin de points après sa défaite lors de la première journée", a-t-il déclaré.

Mais, selon lui, même s'ils sont revenus au score à cause d'un manque de concentration, l'équipe croyait en sa capacité à s'imposer, insistant sur la responsabilité des joueurs de se montrer à la hauteur des attentes du public sénégalais, dans une compétition disputée à domicile.