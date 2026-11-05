Afrique: CAN beach soccer 2026 - Le Sénégal dans le groupe A avec la Mauritanie, le Mozambique et l'Ouganda

4 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal, championne d'Afrique en titre, va évoluer dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026 de la discipline, à l'issue du tirage au sort effectué mercredi, au Caire, en Égypte.

Les Lions partageront cette poule avec la Mauritanie, le Mozambique et l'Ouganda.

La compétition se déroulera du 28 novembre au 6 décembre 2026 à Saly et à Dakar, au Sénégal, avec la participation de huit équipes nationales réparties en deux groupes.

Le Sénégal abordera cette édition avec l'ambition de conserver son titre continental et de décrocher un sixième sacre consécutif, pour porter à neuf son nombre total de trophées dans cette compétition.

Cette CAN servira aussi de compétition qualificative pour la prochaine Coupe du monde de beach soccer de la FIFA.

Voici la composition des groupes :

Groupe A : Sénégal, Mauritanie, Mozambique, Ouganda.

Groupe B : Maroc, Malawi, Ghana, Angola.

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