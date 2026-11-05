Afrique: Tournoi de futsal des JOJ Dakar 2026 - Balla Moussa Baldé salue le caractère et l'engagement des Lions du Sénégal

Dakar — L'entraîneur des Lions du Sénégal, Balla Moussa Baldé, s'est réjoui de l"'engagement" et du "caractère" dont ont fait preuve ses joueurs pour battre les Panaméens au tournoi de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, mercredi, à Dakar.

Le Sénégal s'est imposé sur le fil, face au Panama, 5 buts à 4, au terme d'une rencontre âprement disputée, au complexe sportif Iba-Mar-Diop.

"Le dernier but prouve que les garçons n'ont pas relâché. Ils ont marqué le but qui a fait la différence. Même après l'égalisation du Panama, ils ont cru en la victoire", a réagi Baldé.

L'équipe du Panama, nettement dominée par 3 buts à 0, a réussi à égaliser. Le score est ensuite passé à 4 buts à 4, avant que les Lions du Sénégal marquent leur cinquième but, à quelques secondes de la fin du match.

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Balla Moussa Baldé salue le soutien du public sénégalais. Ses joueurs ont été poussés à la victoire par les encouragements des supporters présents dans les gradins, a-t-il fait observer.

"Nous leur avons dit de croire en eux-mêmes", a affirmé Baldé, ajoutant que les joueurs ont tenu la promesse qu'ils lui ont faite de battre le Panama. "Ils l'ont fait. C'est l'essentiel."

Concernant le déroulement du match, l'entraîneur des Lions du Sénégal explique que les consignes données à la pause l'ont été pour préserver la détermination des joueurs et maintenir leur avantage. Ils dominaient déjà les Panaméens (3-0).

Le Panama, déterminé à gagner le match, n'a pas du tout baissé les bras, a-t-il fait remarquer.

Le Sénégal jouera son dernier match de groupe, vendredi à 17 h 30, au complexe Iba-Mar-Diop, contre l'Afghanistan. Ce sera un match aux allures d'une finale, selon Balla Moussa Baldé.

"C'est avec le respect de l'adversaire que nous allons préparer le dernier match de poule, comme nous l'avons fait avec les autres adversaires", a-t-il dit.

Le Sénégal doit réaliser de bonnes performances pour se qualifier au prochain tour du tournoi olympique. Au premier match, l'Argentine l'avait sévèrement battu (9-2).