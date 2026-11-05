Sénégal: Des parlementaires planchent sur la conservation des infrastructures héritées de l'organisation des JOJ Dakar 2026

Dakar — Une quarantaine de députés ont entamé, mercredi, à Dakar, une réflexion sur le rôle de l'Assemblée nationale dans la conservation des infrastructures sportives héritées de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et l'évaluation de la politique sportive de l'État.

"Cette rencontre fait partie des activités de coopération parlementaire de l'APF (Assemblée parlementaire de la Francophonie, dont le Sénégal est membre) et sert à renforcer la capacité des parlementaires à appréhender les dimensions d'une politique publique sportive : la définition des priorités, la mobilisation des acteurs, le financement, la gouvernance, le suivi et l'évaluation", a expliqué l'Assemblée nationale dans un document remis aux journalistes.

Malick Ndiaye, son premier vice-président, assure avoir mesuré pleinement l'importance de "cette coopération parlementaire francophone", à laquelle il dit accorder beaucoup d'intérêt.

"Cette initiative traduit notre volonté commune de renforcer les capacités des parlementaires et de promouvoir des politiques publiques plus efficaces", a-t-il affirmé en présidant l'atelier consacré au rôle de l'Assemblée nationale dans l'élaboration et l'évaluation de la politique sportive de l'État.

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M. Ndiaye, également premier vice-président de l'APF, appelle les parlementaires à réfléchir au devenir des infrastructures construites à Dakar pour les JOJ en train de se tenir dans le pays depuis samedi 31 octobre.

Malick Ndiaye, le premier vice-président de l'Assemblée nationale

À son avis, la réflexion doit prendre en compte l'accessibilité des infrastructures, "les nouvelles opportunités économiques" et l'inclusion des personnes en situation de handicap.

"Notre responsabilité ne consiste pas seulement à voter des lois et des budgets. Elle consiste également à nous assurer que les politiques publiques produisent les résultats attendus", a souligné Malick Ndiaye en s'adressant à ses collègues.

L'accessibilité et l'entretien des infrastructures sont des dimensions fondamentales que les députés doivent prendre en compte, d'après lui.

"Nous devons passer d'une culture de la dépense à une culture de résultat et d'impact", a-t-il ajouté, rappelant que "la Constitution confère à l'Assemblée nationale une mission d'évaluation des politiques publiques".

M. Ndiaye a soumis à la réflexion des députés cinq propositions, dont certaines sont relatives à l'évaluation parlementaire de l'héritage des JOJ Dakar 2026 et à la mise en place d'un tableau de bord parlementaire des investissements sportifs.

El Hadji Guèye, le président de la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée nationale

L'équité territoriale est un "critère central" d'évaluation de la politique sportive de l'État, a-t-il souligné, recommandant aux députés d'en tenir compte.

Malick Ndiaye a proposé de renforcer le contrôle des financements et des résultats des programmes sportifs. Le suivi des recommandations issues des évaluations parlementaires doit être rigoureusement assuré, a-t-il dit.

El Hadji Guèye, le président de la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs, a demandé aux députés d'exercer pleinement leur mission de contrôle des politiques publiques.

Ils doivent, à ses yeux, s'interroger sur les ressources publiques consacrées au sport et les infrastructures réalisées.

"Nous devons dépasser, en termes d'objectifs, la réussite de l'organisation des JOJ Dakar 2026 et nous intéresser à son héritage", a suggéré M. Guèye, plaidant ensuite pour la valorisation des infrastructures sportives, la formation des encadreurs et la détection des talents.

Nelson Mandela Camara, le président de Sport Impact

Ce serait "regrettable", pense-t-il, que les investissements et les efforts fournis ne produisent pas des "effets durables", après l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse.

Nelson Mandela Camara, le président de Sport Impact, une organisation dédiée au sport comme facteur de développement, a souligné le rôle "déterminant" des parlementaires sénégalais dans le contrôle des politiques publiques.

"Le Sénégal a de nombreuses compétences et opportunités de financement", a ensuite signalé M. Camara, invitant les parlementaires à les transformer en "impact durable".

"Par l'exercice de vos fonctions législatives, vous pouvez aider à créer un environnement favorable au développement du sport", a-t-il dit aux députés.