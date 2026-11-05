Sénégal: Fatick - Des riziculteurs outillés sur les bonnes pratiques de fertilisation des sols

Fatick — Un atelier de renforcement des capacités des producteurs et autres acteurs de la chaîne de valeur riz sur les bonnes pratiques de gestion de la fertilité et de fertilisation des terres rizicoles s'est tenu, mercredi, à Fatick (centre), à l'initiative du Projet de développement de la chaine de valeur riz (PDCVR), de concert avec l'Institut national de pédologie (INP).

"Depuis trois ans, nous menons des activités sur la fertilisation organo-minérale du riz au Nord, au Centre et au Sud du pays où l'INP a procédé d'abord à la cartographie des sols pour évaluer, avec le PDCVR, les terres qui sont aptes à la riziculture", a expliqué le directeur général de l'INP, Alfred Kouly Tine à l'ouverture de la rencontre.

Selon lui, cette démarche a permis d'évaluer les actions menées, de présenter aux producteurs les manuels élaborés par l'INP en matière de bonnes pratiques, relativement aux techniques de fertilisation.

"Avec l'état de dégradation des sols à Fatick, qui est surtout exacerbé par le processus de la salinisation, nous avons eu à mener une étude depuis 2011 sur la salinité des sols et des eaux de la région", a-t-il souligné.

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Alfred Kouly Tine rappelle également qu'une étude conduite par l'Institut qu'il dirige a permis de constater qu'en terme de salinisation, "si on considère la région du Sine Saloum, presque 85 % des terres qui sont salées se trouvent dans la région de Fatick".

Il a présenté la région de Fatick comme la partie la plus menacée en termes de salinisation des terres, en raison notamment de l'activité de production de sel, évoquant en même temps des "processus naturels de la salinisation liés à la remontée de la langue salée, au phénomène d'évaporation, le tout exacerbé par l'action anthropique".

85 % des terres salées du Sénégal se trouvent dans la région de Fatick

"Cette activité de production de sel à partir de marais salants où les populations pompent l'eau de mer pour créer un phénomène d'évaporation fait que nous avons une forte infiltration des eaux salées non seulement vers l'intérieur des terres mais aussi une infiltration qui continue à changer la composition chimique de la nappe phréatique", a encore fait valoir le spécialiste.

Il note toutefois que pour la riziculture en sol salé, "nous avons pu quand même atténuer l'impact de processus de salinisation au niveau des rizières et amorcer un peu la production du riz au niveau de ces rizières qui étaient affectées par la salinisation.

M. Tine se félicite également de leur contribution au processus de développement de la riziculture de plateau.

"En parfaite synergie avec les populations, nous sommes en train d'introduire, en douceur, les bonnes pratiques agricoles pour atténuer l'impact des changements climatiques et renforcer, dans la région de Fatick, la résilience des exploitations familiales", a-t-il poursuivi.

Cet atelier a été l'occasion pour le directeur de l'institut national de pédologie d'attirer l'attention des producteurs sur le fait, "qu'en fonction du type de sol, les pratiques agricoles doivent être adaptées",

Financé par la Banque islamique de développement (BID), le Projet de développement de la chaine de valeur riz vise à contribuer à la réduction des importations de riz et à la consolidation de la croissance économique à travers l'amélioration de la production, de la transformation et de la commercialisation du riz, indique-t-on.

Il intervient dans les principales zones de production rizicole du Sénégal, notamment dans la Vallée du Fleuve Sénégal et les régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Thiès, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Tambacounda et Kédougou.