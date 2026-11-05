Sénégal: Thiès - 56 cas de diphtérie recensés depuis le 19 août

Thiès — La région de Thiès (ouest) a enregistré 56 cas de diphtérie dans sept de ses neuf districts, depuis le 19 août dernier, date à laquelle la première infection de cette maladie y a été déclarée, a indiqué mercredi, le directeur régional de la santé (DRS), le docteur Cheikh Sadibou Senghor.

"Le nombre de cas a considérablement augmenté au niveau national, mais également au niveau de la région de Thiès, où nous comptons aujourd'hui 56 cas, qui sont répartis entre les districts", a-t-il indiqué.

Il participait à une réunion du comité régional de gestion des épidémies (CRGE), dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de diphtérie.

Le médecin a relevé que juste après la première réunion du CRGE, faisant suite au premier cas de diphtérie enregistré dans la région le 19 août, "18 cas" avaient été recensés.

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Aujourd'hui, "sur les neuf districts, sept districts sont touchés, parmi lesquels [ceux] de Mbour et Thiadiaye, qui sont les plus affectés".

Le directeur régional de la santé a expliqué que la situation épidémiologique de Thiès tient à sa position par rapport aux régions de Thiès et Dakar, "les plus touchées" par la maladie.

Le fait qu'elle soit à la fois frontalière de Dakar et un carrefour entre la capitale et le reste du pays, y a favorisé la circulation et l'expansion de la maladie, a-t-il analysé.

"C'est une maladie très contagieuse par voie orale et respiratoire, à travers les gouttelettes de salive. Ce qui fait que c'est une maladie qui se répand très rapidement", a-t-il alerté.

Il a insisté sur le caractère "résilient et performant" du système de santé sénégalais, relevant que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a réagi, "tout de suite" en donnant des directives.

"Le Sénégal, qui n'a pas connu d'épidémie de diphtérie depuis presque 20 ans, a enregistré les premiers cas de cette maladie le 1er août dernier", a rappelé le responsable sanitaire.