Sénégal: Le pays mise sur un bilan annuel ciblé pour renforcer le dépistage précoce de certaines maladies chroniques

Dakar — Le Sénégal prévoit de mettre en oeuvre, à partir de 2027, le Bilan annuel ciblé (BAC), une stratégie visant à installer une culture du dépistage précoce des maladies non transmissibles, notamment le diabète et l'hypertension artérielle, a annoncé le directeur de la Lutte contre la maladie au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, docteur Mamadou Moustapha Diop.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan intégré de lutte contre les maladies non transmissibles (2026-2030) et vise à renforcer la prévention et le dépistage précoce, indique-t-on.

"À travers cette stratégie, nous voulons amener les Sénégalais et les Sénégalaises à avoir la culture du bilan", a-t-il martelé, précisant que le dispositif consistera à proposer à chaque citoyen un bilan minimum adapté à son âge, à son sexe et à son profil de risque.

"Agir tôt contre le diabète" est le thème de la Journée mondiale du diabète de cette année prévue le 14 novembre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mise en oeuvre du Bilan annuel ciblé débutera dans le secteur formel, notamment au niveau des ministères, avant son extension progressive aux communautés.

Selon Mamadou Moustapha Diop, l'ambition est de permettre aux populations, y compris dans les zones les plus éloignées, de bénéficier d'examens susceptibles de détecter précocement les maladies et d'anticiper leurs complications.

Prévue en 2027, cette stratégie repose également sur un mécanisme de financement différencié. Pour les travailleurs du secteur formel, la prise en charge du bilan est déjà assurée à travers les dispositifs de couverture de l'État, notamment l'IPRES et l'INARE, a-t-il indiqué.

Pour les populations communautaires, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique envisage de s'appuyer sur les mutuelles de santé afin de faciliter l'accès au dispositif.

Les experts ont déjà contribué à la validation du paquet minimum d'examens à proposer à chaque personne, a ajouté le directeur de la Lutte contre la maladie.

Parallèlement, poursuit-il, la tutelle entend renforcer le maillage territorial des structures de prise en charge du diabète et de l'hypertension.

Le Sénégal compte actuellement 27 centres dédiés à ces pathologies et prévoit d'en ouvrir un 28e à Pout, au niveau du centre de santé Darou Salam, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Dakar.

Cette nouvelle structure, qui sera construite et équipée, devrait contribuer à améliorer l'offre de soins et l'accès à la prise en charge des personnes atteintes de diabète et d'hypertension dans cette zone.

Mamadou Moustapha Diop s'est aussi attardé sur la nécessité de mieux orienter les interventions et d'améliorer l'utilisation des ressources disponibles pour renforcer durablement la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles.