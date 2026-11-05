Sénégal: Matam - Le Salon de l'entrepreneuriat nord veut détecter de nouveaux champions locaux

Matam — La cinquième édition du Salon de l'entrepreneuriat du nord du Sénégal (SENS) ambitionne de détecter et d'accompagner de jeunes entrepreneurs dans les collectivités territoriales de la région de Matam (nord), à travers un dispositif de sélection et de valorisation des initiatives locales, a annoncé son coordonnateur, Amadou Dia.

Prévu du 16 au 21 novembre à la Chambre de commerce de Matam, cette initiative prévoit la représentation de chaque collectivité territoriale par deux entrepreneurs. Un jeune porteur de projet sera également identifié dans chaque commune, en collaboration avec le Conseil consultatif de la jeunesse, pour prendre part à une compétition entrepreneuriale.

"L'initiative vise à offrir davantage de visibilité aURux jeunes entrepreneurs et à faciliter l'accompagnement des projets les plus prometteurs", a expliqué Amadou Dia, à l'issue d'un comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs du Salon.

Cette cinquième édition, organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, va réunir les 14 chambres consulaires du Sénégal en plus de la participation attendue de jeunes entrepreneurs de la région de Gorgol, en Mauritanie, autour des opportunités de coopération économique transfrontalière.

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Le lancement de la plateforme numérique "Matam Connect" est également prévu lors de cette rencontre qui sera précédée par la mise en place d'une commission scientifique chargée de préparer les panels.

La précédente édition avait enregistré 1 582 participants et plus de 150 exposants du Sénégal et de la Mauritanie.

Elle avait également permis d'identifier 25 projets, dont cinq retenus à l'issue de la compétition, ainsi que le déploiement d'un programme destiné à 2 000 jeunes de Matam dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Salouma.