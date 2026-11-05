Afrique: JOJ - Le Japon remporte deux médailles d'or en natation et prend la tête du classement

Dakar — Le Japon a dominé la quatrième journée des épreuves de natation, en remportant deux médailles d'or sur les six en jeu, ce mercredi, au Complexe Tour de l'OEuf, au Point E, un quartier résidentiel de Dakar.

Le nageur japonais Miyazaki Lori et la nageuse japonaise Ishikawa Mana ont été sacrés champions des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) respectivement en 200 mètres 4 nages individuel hommes et 200 mètres 4 nages individuel dames.

Avec ces deux médailles d'or, le Japon prend la tête au classement avec six or, une médaille en argent et deux en bronze.

Dans l'épreuve de 200 mètres, la nageuse japonaise Ishikawa Mana a dicté sa loi, en arrivant en tête en 2mn 13.06.

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Elle est suivie de la chinoise Chang Mohan (argent, 2:13.90) et de la slovaque Megelova Stela (bronze, 2mn 16.32).

En 200 mètres 4 nages individuel hommes, le japonais Miyazaki Lori a décroché la médaille d'or (2mn 00.71), devant le Néo-Zélandais Muchirahondo (médaille d'argent, 2mn 09.91) et le Turc Yilmqa Kirhan (médaille de bronze, 2mn 02.91).

En 50 mètres nage libre dames, la Croate Bobanovic Ana a remporté la médaille d'or avec un chrono de 25.45.

Avec un temps de 25.74, la Néo-Zélandaise Lawson Allyssa s'est adjugée la médaille d'argent et la Biélorusse Bialiauskaya Palina s'est emparée de la médaille de bronze en 25.97.

Pour l'épreuve de 50 mètres nage libre hommes, le nageur Tchèque Prochazka Zdenek a été champion des JOJ en remportant la finale en 22.54.

Le nageur de Trinidad et Tobago s'est adjugé la médaille d'argent en 22.99 tandis que la médaille de bronze est revenue au Chypriote Laghoutiw Andrew Marcus (23.04).

Apres la médaille d'or aux 100 mètres papillon, la nageuse russe, Fokina Serafima (27.28) a décroché une deuxième médaille en or aux 50 mètres papillon.

La Croate Bobanovic Ana a obtenu sa deuxième médaille de la journée, en remportant l'argent. Un peu plus tôt, elle avait gagné l'or 50 mètres nage libre dames.

La médaille de bronze est revenue à la Mexicaine Garcia Caldera Victoria Fernanda.

Le nageur égyptien, Ali Zain a récidivé aux 50 mètres papillon en remportant l'or. Il avait remporté, dimanche, le 100 mètres papillon.

Il est suivi par le Serbe Kalanj Aleksej (argent) et le Chypriote Laghoutiw Andrew Marcus.