Sénégal: La DGCV et JeufZone nouent un partenariat pour améliorer le cadre de vie

4 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La direction générale du cadre de vie (DGCV) et JeufZone, une plateforme spécialisée dans la production, la commercialisation et la conservation des produits agricoles, ont signé une convention de partenariat, mercredi, à Dakar, pour s'atteler ensemble à la protection de l'environnement et à la promotion des emplois verts.

La DGCV et son nouveau partenaire envisagent de former des jeunes à la protection de l'environnement, de prêter main-forte aux collectivités territoriales dans ce domaine et de réaliser des projets d'aménagement paysager et de valorisation des espaces verts.

"La réussite de cette initiative (le partenariat noué) dépend des moyens et des compétences [que mettront les pouvoirs publics à la disposition de la DGCV et de JeufZone]. Elle exige une mobilisation collective, une mutualisation des ressources, une complémentarité des expertises et un engagement soutenu de l'ensemble des acteurs", a dit le directeur général du cadre de vie, Bouna Seck.

D'après lui, le partenariat noué va permettre de renforcer les compétences des agents de la DGCV dans les domaines du management, de la coordination et de la conduite des projets.

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La contribution de JeufZone portera essentiellement sur l'accueil, la formation et le renforcement des capacités des jeunes prenant part aux activités d'amélioration du cadre de vie, a précisé son président, Thione Niang.

"Notre contribution consistera à accueillir les jeunes, à les former et à renforcer leurs compétences", a-t-il dit.

D'après Bouna Seck, un comité chargé de l'élaboration, du suivi et de l'évaluation d'un plan d'action annuel du partenariat sera créé.

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