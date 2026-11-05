Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Une 'assemblée des jeunes' pour promouvoir leur leadership et engagement

Dakar — La première édition de la "Youth Assembly", une rencontre consacrée au leadership, à l'inclusion et à l'engagement des jeunes par le sport, s'est tenue mercredi au Grand Théâtre National de Dakar, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a constaté

Organisée par "Dundal JOJ" (faire vivre les JOJ en wolof), en collaboration avec United Through Sports (UTS), cette rencontre a réuni des jeunes et des acteurs du mouvement sportif autour du rôle du sport dans l'éducation, l'autonomisation et le développement des communautés.

"Le sport fait partie intégrante de l'éducation. On ne peut pas aider la jeunesse à se dépasser et à envisager un avenir si le sport ne fait pas partie d'un programme éducatif", a déclaré le président de United Through Sports et de l'Alliance des membres indépendants reconnus du sport (AIMS), Stephan Fox.

Il a souligné que les valeurs véhiculées par le sport, notamment la discipline, la résilience et le dépassement de soi, constituent également des leviers pour former de futurs leaders.

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La rencontre a été marquée par des démonstrations de plusieurs disciplines, notamment le cheerleading, le muay-thaï, le bras de fer, le saut à la corde, le domino et le rock'n'roll acrobatique.

Le porte-parole de la Présidence de la République, Abdoulaye Tine, et le conseiller du président de la République chargé des Sports, Diamil Faye, ont pris part à cette rencontre.