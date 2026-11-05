Sénégal: Abidine et Algueye, les mains expertes derrière les cérémonies des vainqueurs des JOJ 2026

Dakar — Le designer Abidine Diop et la maison de couture Algueye apportent leur touche créative aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 à travers les cérémonies des vainqueurs dont le podium a été conçu par le premier nommé, la marque de mode dakarosie étant chargée de réaliser les uniformes des volontaires participant à ce moment protocolaire.

Les uniformes des volontaires visibles lors des cérémonies des vainqueurs des JOJ Dakar 2026 ont été imaginées par la maison de couture Algueye Dakar, apprend-on du COJOJ, le comité d'organisation des JOJ.

Il précise que ces tenues "reposent sur une approche volontairement épurée, laissant toute la place à la célébration des athlètes avec une esthétique sobre".

"Leur design met en lumière la créativité et le savoir-faire de l'artisanat sénégalais, tout en célébrant la richesse culturelle du pays hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse", font valoir les organisateurs.

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Les volontaires, garçons comme filles, se distinguent par leur silhouette, des tenues en jaune (pantalon) et beige (haut) avec un col tulipe et un pagne tissé, "symbole fort du vestiaire et de la mode d'Afrique de l'Ouest".

Les matières qui composent ces tenues ont été rigoureusement choisies afin d'assurer un confort optimal, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, selon le COJOJ.

Ces hôtesses portent des plateaux communément appelés "layu", un objet de vannerie fabriqué de façon artisanale au Sénégal, qui était notamment utilisé pour vanner le riz et accompagner les gestes du quotidien. Il sert désormais principalement pour les décorations d'intérieur.

Lors des cérémonies des vainqueurs, ils sont destinés à accueillir les médailles. "Le layu devient le symbole du lien entre patrimoine et modernité, entre transmission et accomplissement, habillé d'une pièce en similicuir synthétique" sur laquelle repose la médaille.

Les podiums sur lesquels montent les athlètes pour recevoir leurs médailles sont l'oeuvre du designer sénégalais Abidine Diop.

"Ils sont composés de fraké, associé à des panneaux de contreplaqué de 15 mm et à des assemblages traditionnels à tenons et mortaises, un choix qui permet d'allier solidité, qualité esthétique et modularité", explique le comité d'organisation sur le site internet dédié aux JOJ 2026.

Le baobab, arbre emblématique du Sénégal, inspire le motif graphique des podiums qui se décline en Pantone 7593 C, une teinte aux nuances terreuses qui rappelle les sols argileux du pays du Sénégal.

"C'est une immense fierté de contribuer aux JOJ Dakar 2026, un événement historique pour le Sénégal et pour tout le continent africain. Je suis particulièrement heureux de voir que nos compétences techniques et notre savoir-faire local peuvent participer à un événement de dimension internationale", a réagi le designer sénégalais diplômé du CEGT Le G15, un centre de formation situé à Dakar.

Selon lui, cette expérience confirme également l'importance de la formation professionnelle des jeunes, notamment dans le développement de compétences techniques adaptées aux besoins des entreprises et aux grands projets.