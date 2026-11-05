Congo-Kinshasa: Les opérateurs économiques de Butembo maintiennent leur grève contre la pression fiscale

Les activités commerciales restent largement paralysées à Butembo, dans la province du Nord-Kivu, où les opérateurs économiques observent depuis trois jours un mouvement de grève pour dénoncer la pression fiscale et les tracasseries administratives qu'ils disent subir.

Pour la troisième journée consécutive, les galeries marchandes, stations-service, boutiques et petits commerces ont gardé leurs portes closes. Cette mobilisation traduit le mécontentement des acteurs économiques face à ce qu'ils qualifient de prolifération des taxes et des contrôles administratifs.

Selon les grévistes, plusieurs services de l'État, notamment les régies financières nationales et provinciales, multiplieraient les opérations de contrôle et les demandes de régularisation fiscale, affectant le fonctionnement normal des entreprises.

Une réunion tenue le week-end dernier entre les représentants des opérateurs économiques et les autorités urbaines n'a pas permis de trouver un terrain d'entente.

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Face à cette situation, les organisations professionnelles ont sollicité l'arbitrage du gouverneur militaire du Nord-Kivu, espérant obtenir des mesures susceptibles d'apaiser les tensions et de relancer les activités économiques.

Cette contestation intervient quelques jours après des revendications similaires enregistrées à Beni, signe d'un malaise partagé par une partie du secteur économique dans la région.

En attendant d'éventuelles négociations, la ville de Butembo continue de tourner au ralenti, avec des répercussions sur les échanges commerciaux et les activités quotidiennes de la population.