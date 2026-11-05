Sénégal: Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan dénonce des 'manoeuvres d'obstruction' dans l'examen du budget 2027

Dakar — Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan dénonce des "manœuvres d'obstruction" de la procédure d'examen de la loi de finances initiale (LFI) 2027, la commission chargée des finances à l'Assemblée nationale estimant, pour sa part, que ce texte ne doit pas faire l'objet d'un débat s'il n'est pas élaboré sur la base de la LFI 2026.

"Le président de la commission des finances et du contrôle budgétaire [de l'Assemblée nationale] a demandé le retrait du projet de loi de finances initiale (LFI) 2027 transmis à [l'institution parlementaire] par décret présidentiel", affirme d'abord le ministère dans un communiqué.

Le président de ladite commission "estime que le rejet de la [loi de finances rectificative] 2026 remet en cause les hypothèses de référence du budget 2027 et demande une version révisée du budget fondée sur la LFI 2026", soutient-il ensuite.

"Paradoxalement, le 4 novembre, le même président a convoqué la commission [à une réunion fixée au] 5 novembre 2026 à 9 heures, afin d'engager l'examen du budget 2027", ajoute le ministère.

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Il argue que "le rejet d'un projet de LFR n'emporte pas par lui-même le retrait de la LFI de l'année suivante".

Le ministère "considère que cette succession d'initiatives s'apparente à des manœuvres d'obstruction, dont l'objectif serait notamment de compromettre l'assainissement des finances publiques, la relance économique, l'apurement des arriérés de paiement, le soutien de l'État aux populations les plus vulnérables et le respect de certains engagements pris vis-à-vis des syndicats de travailleurs".

Le département ministériel chargé de l'Économie, des Finances et du Plan souhaite, par ailleurs, que l'examen des questions budgétaires se fasse avec "responsabilité".

"Tous les indicateurs de la LFI 2027 proviennent des projections et des calculs faits dans la LFR 2026. La LFR étant rejetée, elle n'est plus de mise. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de retirer la LFI 2027 et de reprendre les projections en se basant sur la LFI 2026 [...] La LFI 2027 ne peut pas actuellement faire l'objet d'un débat", a soutenu le député Alphonse Sambou Mané, président de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

D'après lui, les projections faites dans le projet de loi de finances initiale 2027 ne sont plus d'actualité.

L'Assemblée nationale a rejeté, mardi, le projet de loi de finances rectificative 2026. Avant elle, sa commission chargée des finances et du contrôle budgétaire avait rejeté le même texte deux fois.