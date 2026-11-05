Sénégal: Mariama Faty, Marème Niang - Deux étoiles pour guider les Lioncelles en futsal

Dakar — L'une fait chavirer les tribunes à chacune de ses prises de balle, l'autre suscite l'admiration par la maturité de son jeu et son aisance technique. Mariama Faty et Marème Niang, deux jeunes talents de la sélection féminine de futsal du Sénégal, portent les espoirs des Lioncelles, attendues ce jeudi face à l'Ukraine, pour une place en demi-finales des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

À l'Arena du complexe Iba-Mar-Diop, le nom de Mariama Faty est devenu l'un des plus scandés par le public, à chacune de ses entrées en jeu.

Les gestes techniques de la jeune milieu de terrain de 17 ans, ses intentions offensives ou même de ses occasions manquées suscitent l'enthousiasme et les encouragements nourris du public.

Lorsqu'elle trouve le chemin des filets, la fièvre s'empare des gradins. Son nom, repris en chœur, résonne dans toute l'enceinte sportive, témoignant de l'attachement du public à cette joueuse dont le talent ne laisse personne indifférent.

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Technique, douée et dotée d'une remarquable vision du jeu, Faty séduit par sa capacité à orienter les offensives, à trouver les espaces et à faire les bons choix dans les derniers mètres. Ses deux réalisations en deux rencontres illustrent également son apport dans le secteur offensif des Lioncelles.

Cette ferveur populaire aurait pu constituer un poids sur les épaules de la jeune internationale. Il n'en est rien. Sur le terrain, Mariama Faty affiche une sérénité et une maîtrise qui contrastent avec l'effervescence qu'elle provoque dans les tribunes.

À 17 ans, elle semble avoir déjà compris que les attentes du public doivent être une source de motivation plutôt qu'une pression supplémentaire.

À ses côtés, Marème Niang incarne une autre expression du talent, à seulement 14 ans. La joueuse de l'AS Dakar Sacré-Coeur impressionne par ses qualités techniques, son intelligence de jeu et sa concentration. Une pépite qui semble encore loin d'avoir dévoilé toute l'étendue de son potentiel.

Avec quatre buts inscrits en deux rencontres, Niang s'est déjà imposée comme l'une des principales armes offensives de la sélection sénégalaise.

Mais en plus de son efficacité devant les cages, c'est toute sa contribution au jeu de son équipe qui retient l'attention.

Ses prises de balle, ses dribbles, ses déplacements et sa capacité à se projeter vers l'avant offrent régulièrement des solutions à ses partenaires.

Ses gestes techniques, exécutés avec une étonnante facilité, témoignent d'une aisance naturelle, tandis que sa concentration dans les moments décisifs révèle une maturité peu commune pour son âge.

Niang joue avec spontanéité, sans précipitation, et laisse parler son instinct. Chaque fois qu'elle entre en possession du ballon, des murmures parcourent les gradins. "C'est la meilleure", "Elle est formidable", "quelle joueuse !", glissent certains spectateurs, attentifs à chacune de ses initiatives.

Les deux joueuses avaient particulièrement brillé lors de l'entrée en matière réussie du Sénégal face aux Fidji, dimanche, marquée par une large victoire (8-1). Mariama Faty s'était illustrée par une passe lobée remarquable à destination de Marème Niang, dont la finition avait fait le tour des réseaux sociaux. Une action qui avait poussé certains supporters à comparer la milieu de terrain à la star sénégalaise Sadio Mané.

Leur entente avait toutefois été mise à rude épreuve lors de la deuxième sortie des Lioncelles face au Venezuela, qui s'est imposé sur le score de 1-0, mardi. Dans une rencontre âprement disputée, les Sénégalaises ont buté sur une défense sud-américaine bien organisée.

Avec trois points, le Sénégal conserve ses chances de qualification, mais n'a plus droit à l'erreur. Une victoire contre l'Ukraine, ce jeudi à 17 h 30, lui ouvrirait les portes des demi-finales, quel que soit le résultat du Venezuela face aux Fidji. En cas de succès aux tirs au but, les Lioncelles devront toutefois espérer une défaite des Vénézuéliennes. Un revers face aux Ukrainiennes, leaders du groupe, serait synonyme d'élimination.

Dans cette ultime rencontre pour le dernier carré, les Lioncelles pourront compter sur leurs deux jeunes étoiles.

Deux personnalités, deux styles, mais une même ambition, conduire le Sénégal vers les demi-finales et prolonger le rêve des JOJ à domicile.