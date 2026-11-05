Sénégal: L'Association nationale des gendarmes retraités renouvelle sa cellule régionale de Louga

Louga — L'Association nationale des gendarmes retraités du Sénégal (ANGRS) a procédé au renouvellement de sa cellule régionale de Louga (nord-ouest), mercredi, dans le cadre d'un processus de redynamisation de ses structures territoriales, avec pour objectif de renforcer la solidarité entre ses membres et leur contribution à la cohésion sociale et à l'unité nationale.

Cette initiative s'inscrit dans les orientations de l'assemblée générale ordinaire de l'association, tenue le 17 janvier 2026 à la caserne Samba Diéry Diallo, à Dakar, sous la présidence du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, le général Martin Faye.

"Depuis notre assemblée générale, nous avons jugé nécessaire de renouveler toutes les cellules sur l'étendue du territoire national. C'est dans ce cadre que nous sommes à Louga pour mettre en place un nouveau bureau et remobiliser les anciens gendarmes autour de l'idéal de l'association", a expliqué son président national, El Hadji Samba Diaw.

Créée le 6 janvier 1992, l'ANGRS est une association d'entraide qui oeuvre notamment pour la solidarité entre les gendarmes retraités et l'accompagnement des membres les plus vulnérables et de leurs familles.

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Selon M. Diaw, la redynamisation de la cellule de Louga constitue une étape importante dans la relance des activités de l'association, laquelle entend également promouvoir les valeurs de discipline, de loyauté, de responsabilité et de service à la nation, même après la retraite.

Il a souligné que les anciens gendarmes entendent continuer à apporter leur expérience à la société, notamment dans les domaines de la médiation, de la prévention des conflits, de la promotion du civisme et du renforcement de l'unité nationale.

"La retraite ne met pas fin à l'engagement. Nous restons à la disposition des populations et des institutions pour faciliter le dialogue et contribuer au règlement des différends", a-t-il indiqué.

Le président national de l'ANGRS a également insisté sur la nécessité de consolider les relations entre les forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations, estimant que ces deux composantes de la société doivent entretenir des rapports fondés sur la confiance et la compréhension mutuelle.

"Les forces de défense et de sécurité sont issues de la population. Elles travaillent pour elle et ne sont pas ses ennemies. Il faut donc poursuivre les initiatives de rapprochement et expliquer aux citoyens leur rôle ainsi que les textes qui encadrent leurs interventions", a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, l'association compte jouer un rôle de médiation et de sensibilisation, notamment sur les règles relatives au maintien de l'ordre et les limites légales des manifestations.

El Hadji Samba Diaw a, par ailleurs, plaidé pour le renforcement de la formation continue des personnels des forces de défense et de sécurité, à travers notamment les causeries morales, l'encadrement des unités de terrain et les conseils des anciens, afin de prévenir les éventuelles dérives dans l'exercice de leurs missions.

Il a annoncé l'organisation prochaine d'une journée des anciens, prévue entre décembre et janvier, autour de la problématique des relations entre les populations et les forces de défense et de sécurité.

La rencontre de Louga a enregistré la participation d'anciens gendarmes venus notamment de Louga, Kébémer, Dahra et Linguère.

Le commandement de la Gendarmerie nationale était représenté par le commandant de compagnie, Aliou Diouf, le colonel Ibrahim Ndiaye, étant empêché, retenu par une tournée dans le Djolof.