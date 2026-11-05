Sénégal: Un agronome préconise l'utilisation d'engrais organo-minéraux pour remédier à la salinisation des terres

Fatick — L'ingénieur agronome Mamadou Bakhoum, président de la coopérative des producteurs de la vallée de Dassilamé sérère, dans la région de Fatick (centre-ouest), préconise l'utilisation d'engrais organo-minéraux pour remédier à la salinisation et à la remontée capillaire qui entravent la productivité rizicole.

"Face à la salinisation des terres et la remontée capillaire qui constituent un véritable obstacle à la riziculture, l'utilisation de l'engrais organo-minéral, qui peut être une solution durable, contribue à diminuer le coût de production agricole", a-t-il notamment affirmé.

M. Bakhoum, également ingénieur agronome, prenait part à un atelier de renforcement des capacités des producteurs et acteurs de la chaine de valeur riz sur les bonnes pratiques de gestion de la fertilité et de fertilisation des terres rizicoles.

Cette activité s'est déroulée à Fatick, à l'initiative du Projet de développement de la chaine de valeur riz (PDCVR), de concert avec l'Institut national de pédologie (INP).

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"C'est une formation qui vient à son heure, parce qu'on a hérité, au Sénégal, d'une formule qui ne permettait pas à l'agriculture de se développer. Nous avons fonctionné, depuis très longtemps, avec un schéma : l'amendement pour la plante et non pour le sol. Aujourd'hui, si on introduit la dimension sol dans la gestion de la fertilité des sols pour les plantes, c'est une très bonne idée, parce que c'est tout ce que l'on devait faire tout le temps", a-t-il insisté.

"La plante a des exigences par rapport au sol. Ce sont ces exigences-là qu'il faut satisfaire. C'est pourquoi, le fait que l'on ait une formule passe-partout : 15-15-15, 10-10-10, 10-20-10, etc., sur tout le territoire national, a été une aberration", a soutenu Mamadou Bakhoum.

Selon lui, avec l'amendement du sol, un maillage systématique de vallées, il est possible de "produire énormément de riz".

"Il suffit juste d'apporter les programmes et les correctifs nécessaires pour que l'on puisse utiliser l'ensemble de ces vallées, qu'elles soient des vallées vivantes ou des vallées mortes", a-t-elle indiqué.

"L'état des terres au niveau du bassin arachidier [demeure une préoccupation]", compte tenu de la dégradation des sols agricoles et des effets néfastes du changement climatique, "même si derrière, il y a toujours la main de l'homme". "Dans le bassin arachidier, on a introduit l'arachide depuis les années 1930. Et quand les sols sont appauvris, il fallait mettre de l'engrais. Des millions d'engrais et on a détruit plus qu'on ne puisse le penser", a relevé M. Bakhoum.

Il est désormais question de "rectifier tout ça, parce que la salinité des terres est née de cette situation". Et "le niveau de dégradation des terres est tel que tous les milieux de l'écosystème ont changé. La remontée du sel est surtout liée au déficit hydrique", a-t-il expliqué.