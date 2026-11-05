Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Patrick Vieira, a publié, jeudi à Dakar, une liste de 25 joueurs pour la double confrontation contre le Soudan, marquée par les retours de Krépin Diatta, Dion Lopy et de nouvelles sélections.

Les deux rencontres contre le Soudan, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, sont programmées les 12 et 16 novembre, à Dakar et Juba respectivement.

La CAN 2027, prévue du 19 juin au 17 juillet, se tiendra au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Convoqué pour la dernière fois en mars 2025 sous l'ère Pape Thiaw, Dion Lopy réintègre la Tanière.

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Le milieu défensif d'Al-Ittihad FC, en Arabie saoudite, est ainsi récompensé pour son bon début de saison.

Krépin Diatta, qui n'avait pas été retenu lors des dernières sorties du Sénégal - il était sans club -, retrouve également le groupe après avoir signé à Watford, en Championship anglaise, en début octobre.

Le technicien franco-sénégalais a également fait appel à de nouveaux joueurs, à savoir Pathé Mboup, Pape Demba Diop, Clayton Diandy et Paul Mendy.

Le Sénégal compte au total quatre points après les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, disputées entre le jeudi 24 septembre et le mardi 6 octobre.

Les Lions ont concédé le nul (1-1) face au Mozambique, le 25 septembre dernier à Maputo, avant de s'imposer (1-0) contre l'Éthiopie, quatre jours plus tard, à Bahir Dar.

Le Sénégal occupe la deuxième place du groupe J, avec quatre points, derrière le Mozambique, qui compte le même nombre de points, mais affiche une meilleure différence de buts (+3 contre +1).

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardiens : Yehvann Diouf, Mory Diaw et Mamour Ndiaye.

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Malang Sarr, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Nobel Mendy, Sadibou Sané, Krepin Diatta et Lamine Sy.

Milieux de terrain : Pape Guèye, Pape Demba Diop, Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Dion Lopy.

Attaquants : Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Clayton Diandy, Pathé Mboup, Boulaye Dia, Issa Soumaré, Ibrahim Mbaye et Paul Mendy.