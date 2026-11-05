Sénégal: Dakar 2026 - Quatre épreuves de cyclisme sur route prévues les dimanche et mardi sur la corniche ouest

5 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Quatre épreuves de cyclisme sur route, dont deux courses en ligne et deux contre-la-montre, sont au programme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, dimanche et mardi, sur la corniche ouest dakaroise.

Avec son tracé longeant l'océan Atlantique et ses passages à proximité de sites emblématiques de la capitale sénégalaise, la corniche ouest de Dakar va servir de cadre aux quatre épreuves de cyclisme sur route des JOJ Dakar 2026.

Les compétitions se dérouleront sur un circuit de 8,5 kilomètres, avec pour point de départ et d'arrivée la place du Souvenir africain, lit-on sur le site Internet des JOJ Dakar 2026.

Le parcours arrêté longe l'océan atlantique en direction du nord, jusqu'aux abords du Monument de la Renaissance africaine, avant un demi-tour pour rejoindre la ligne d'arrivée, selon la même source.

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Le circuit présente un profil relativement plat, avec une légère montée à proximité du célèbre monument dakarois.

La première journée de compétition, prévue dimanche, sera consacrée aux courses en ligne. L'épreuve féminine se disputera sur une distance de 59,5 kilomètres, soit sept tours du circuit, tandis que la course masculine portera sur 76,5 kilomètres, correspondant à neuf tours de la boucle.

Les épreuves contre-la-montre se tiendront mardi. Les concurrentes et concurrents devront effectuer un seul tour du circuit, soit 8,5 kilomètres.

Voici le programme des épreuves

Dimanche

9h00 : course en ligne femmes (59,5 km - 7 tours)

11h00 : course en ligne hommes (76,5 km - 9 tours)

Mardi

9h00 : contre-la-montre femmes (8,5 km - 1 tour)

10h30 : contre-la-montre hommes (8,5 km - 1 tour)

Lire l'article original sur APS.

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