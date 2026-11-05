Afrique: JOJ 2026 - Le ministre du Tourisme appelle à une 'trêve olympique'

Mbour — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a appelé à une "trêve olympique" et à préserver l'unité nationale pour que le Sénégal puisse réussir l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, en comptant sur un engagement collectif et un climat social et politique apaisé.

"Nous devons respecter cette trêve olympique. Cette trêve olympique implique que nous fassions peuple. Cette trêve olympique implique encore une fois que nous fassions nation", a-t-il déclaré, lors de la cérémonie d'inauguration du Village des JOJ de Saly, mercredi, à Mbour.

Alpha Thiam a insisté sur la nécessité de dépasser les divergences et les querelles pour permettre au Sénégal de tenir la promesse faite au monde d'organiser des Jeux réussis, les premiers de cette compétition sur le continent africain.

"On ne peut pas le faire dans la division. On ne peut pas le faire dans le sabotage. On ne peut pas le faire dans l'indiscipline. On ne peut pas le faire si les coeurs ne sont pas apaisés", a-t-il martelé.

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Le ministre a également invité les différentes composantes de la société sénégalaise à faire preuve de responsabilité et à placer l'intérêt national au-dessus des considérations particulières.

"Le Sénégal est au-dessus de l'ensemble de nos petites querelles", a-t-il souligné, en lançant un appel à la classe politique, aux acteurs économiques, aux jeunes, aux femmes et aux personnes âgées, sur la nécessité d'une "trêve olympique".

Selon lui, les JOJ Dakar 2026 constituent une occasion pour le Sénégal de démontrer au monde ses capacités organisationnelles, mais également la richesse de son patrimoine culturel et son hospitalité.

Il a, dans ce sens, rappelé que "le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait souhaité que ces Jeux soient bien plus qu'une simple compétition sportive, en servant de vitrine à tout ce que le Sénégal et ses populations peuvent offrir au monde".

Il a par ailleurs salué "la mobilisation des Sénégalais autour de cet événement", estimant que le succès enregistré lors de la cérémonie d'ouverture "traduit la capacité du pays à organiser une manifestation internationale répondant aux standards les plus exigeants".

Alpha Thiam a enfin souligné que "les JOJ constituent une opportunité de renforcer l'attractivité touristique du Sénégal, en mettant en valeur ses différentes régions, ses ressources culturelles et artisanales ainsi que son potentiel balnéaire".