Sénégal: Tambacounda - Plus de 450 millions CFA accordés à une mutuelle de crédit des producteurs de la vallée du fleuve Gambie

Tambacounda — La Plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora (PLASEPRI) a accordé un financement d'un montant de plus 450 millions de francs CFA à la Mutuelle d'épargne et de crédit de l'Association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie (MEC APROVAG), en vue de rehausser durablement les revenus et les conditions de vie des producteurs, notamment de bananes.

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, en a fait l'annonce, mercredi, en marge d'une mission de suivi technique et d'assurance qualité des activités de la PLASEPRI.

Cette mission s'est déroulée dans le département de Tambacounda, plus précisément dans les villages de production de bananes de Guène et Saal, dans la commune de Missirah.

Elle portait "essentiellement sur le refinancement d'un montant total de plus de quatre cent cinquante millions accordés à la MEC APROVAG par la PLASEPRI", a déclaré le ministre Alioune Dione, en présence du préfet du département de Tambacounda.

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Le financement accordée se présente en trois tranches de 107.500.000, 93.000.000 et 254.000.000 de francs CFA destinés respectivement à sept et cinq périmètres de producteurs de bananes, la dernière tranche ayant permis d'accompagner 16 promoteurs réunis au sein de groupements de producteurs totalisant 1925 membres, 1 245 hommes et 680 femmes.

"Ces investissements ont financé l'acquisition de 3 chambres froides, 2 camions frigorifiques, 10 motopompes et la réhabilitation de 8 réseaux d'irrigation. De plus, face aux crues dévastatrices du fleuve Gambie en 2024, ces fonds ont joué un rôle salvateur en permettant la restauration des plantations sinistrées", a expliqué M. Dione.

"Il est important de noter qu'en termes d'impact, ces financements contribuent à rehausser durablement les revenus et les conditions de vie des producteurs, et à lutter activement contre l'émigration irrégulière en fixant les jeunes dans leur terroir", a-t-il ajouté.

Le ministre a assuré que ces fonds vont permettre de prendre en charge l'éducation des enfants, notamment à travers le maintien des filles à l'école, et de faciliter la conservation, l'amélioration de la qualité et l'écoulement de la production.

D'après M. Dione, la PLASEPRI a mis à la disposition de ses partenaires des crédits préférentiels et à long terme.

"C'est dans ce cadre que la MEC APROVAG applique un taux avantageux de 8 % pour le financement des projets d'investissement. Ce partenariat a également permis de relancer la MEC APROVAG, qui traversait des difficultés financières", a-t-il dit.

"C'est le lieu de noter qu'en application des directives du Président de la République Bassirou Diomaye Faye, j'ai demandé en 2024 que soient revus les taux d'intérêt pour les financements de la PLASEPRI. C'est ainsi que j'ai décidé que les ressources seront désormais cédées aux IMF à un taux de 1 % contre 3 % auparavant. Ainsi, les bénéficiaires finaux reçoivent le crédit à 8 % au lieu de 13 %", a-t-il poursuivi.

Au-delà de ces financements, la PLASEPRI a également renforcé les capacités de 126 participants, membres des groupements de producteurs de bananes bénéficiaires des financements de la MEC APROVAG. Ils ont été outillés en éducation financière dans le but d'améliorer leurs compétences en matière de gestion financière, de planification des dépenses, de maîtrise de la trésorerie et de gestion de l'endettement.

"Cette initiative traduit ma volonté de ne pas limiter l'intervention du ministère à la mise à disposition de financements, mais de donner également aux entrepreneurs les outils nécessaires pour assurer une gestion saine et durable de leurs activités", a estimé le ministre.

"Sous la coordination du Premier ministre, notre ambition ne se limite pas à octroyer des fonds : nous offrons les outils nécessaires à une gestion saine et durable. J'exhorte donc les bénéficiaires à mettre en pratique ces acquis pour pérenniser leurs entreprises et les emplois créés, mais aussi permettre à la nation sénégalaise de capitaliser les ressources mises à leur disposition pour les générations futures", a-t-il indiqué.

Le ministre Alioune Dione a dit avoir par ailleurs instruit tous les instruments d'intervention de son département à travailler en synergie sur les voies et moyens d'organiser les groupements de producteurs en coopératives professionnelles, mais sur la relance d'un projet de création d'une unité de transformation de la banane en couscous, thiacry, araw et vinaigre.

Les instructions de M. Dione concernent aussi la réflexion sur la manière d'améliorer le conditionnement de la production.