Sénégal: Matam - Cheikh Oumar At Tidiane Seck, nouveau khalife général de Mogo Tafsir Balla

Mogo Tafsir Balla (Matam) — Cheikh Oumar At Tidiane Seck a été officiellement installé, mercredi, comme nouveau khalife général de Mogo Tafsir Balla, à la suite du rappel à Dieu de Thierno Mame Fall Seck, dernier fils direct du fondateur de cette cité religieuse de la région de Matam (nord).

La cérémonie d'installation s'est déroulée dans une atmosphère de prières et de recueillement, en présence de notables, de dignitaires religieux et de nombreux fidèles venus de plusieurs localités de la commune et des environs.

Âgé de 66 ans, Cheikh Oumar At Tidiane Seck devient le premier petit-fils de Tafsir Balla Seck à accéder au khalifat de la cité religieuse, marquant ainsi une nouvelle étape dans la transmission de l'autorité spirituelle au sein de cette famille religieuse du Fouta.

Né le 25 octobre 1960, il est le fils de Seynabou Seck et d'El Hadji Abdoulaye Seck, premier khalife de Mogo Tafsir Balla.

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Il a effectué ses premières études islamiques auprès de son père avant de poursuivre sa formation religieuse à Kaolack, au sein de la famille de Mame Khalifa Niass, selon les informations communiquées par la cellule de communication.

Le nouveau khalife a également séjourné pendant plus de trente ans en Afrique centrale, où il a notamment oeuvré dans l'enseignement religieux et la transmission du savoir islamique au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria, d'après la note de presse.

Son accession au khalifat intervient dans un contexte de renouvellement générationnel à la tête de cette communauté tidjane, historiquement liée à l'oeuvre de Tafsir Balla Seck, le fondateur de cette cité religieuse.

Mogo Tafsir Balla est notamment connue dans le Fouta pour son rôle dans l'histoire de la célébration du Gamou, commémoration annuelle de l'anniversaire de la naissance du prophète Mouhammad (PSL).

Le nouveau khalife dit vouloir poursuivre l'oeuvre religieuse et spirituelle de son grand-père, avec l'accompagnement des membres de sa famille et des fidèles de la localité.