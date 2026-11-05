Afrique: Les parties africaines se réunissent à Addis-Abeba pour discuter de la gouvernance au service de la croissance

Addis Ababa — Les dirigeants de partis politiques, les chefs d'État et les décideurs politiques de tout le continent se sont réunis aujourd'hui, 5 novembre 2026, à Addis-Abeba, à l'occasion du deuxième Sommet des partis politiques africains (APPS), afin de débattre des stratégies visant à favoriser la création d'emplois, le développement inclusif et la transformation structurelle des économies africaines.

Ce sommet de trois jours, qui se tiendra jusqu'au 7 novembre, constitue une plateforme essentielle pour le dialogue interpartis, visant à faire évoluer les partis politiques africains d'une simple mobilisation électorale vers un rôle de moteurs solides de la transformation nationale.

La question centrale qui anime ce sommet est la suivante : comment les partis politiques peuvent-ils devenir des moteurs crédibles de la prospérité partagée et de la résilience économique ?

Les participants examineront les obstacles structurels à la transformation économique ainsi que les dynamiques politiques qui les entretiennent.

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L'un des principaux objectifs est d'identifier les réformes garantissant la continuité des politiques, en dépassant les cycles électoraux à court terme pour s'orienter vers un développement national durable.

En tant qu'hôte, le Parti de la prospérité éthiopien -- l'une des plus grandes organisations politiques d'Afrique -- partage son expérience.

Guidé par la philosophie MEDEMER (synergie), le parti met en avant ses succès en matière de réformes économiques locales et de projets d'infrastructure à grande échelle.

Le sommet met également l'accent sur l'intégration transfrontalière. Les dirigeants discutent de la manière dont des partis forts peuvent promouvoir les zones économiques régionales, la coopération énergétique et la connectivité commerciale afin de stimuler la croissance collective.

En favorisant la collaboration entre les dirigeants politiques, le secteur privé et le monde universitaire, le sommet vise à libérer le potentiel de l'Afrique dans les domaines de la transformation numérique, de l'exploitation minière et du tourisme.

L'événement aboutira à la « Déclaration d'Addis-Abeba ». Ce document servira de feuille de route collective, engageant les parties à oeuvrer pour un avenir marqué par une gouvernance durable et productive.

En fin de compte, l'APPS 2026 vise à donner aux institutions politiques les moyens de concrétiser le potentiel national. En mettant l'accent sur la responsabilité et la productivité, le sommet établit une nouvelle norme en matière de gouvernance au service de la croissance sur l'ensemble du continent.