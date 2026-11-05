Sénégal: Police, Gendarmerie, pompiers - Un seul numéro unique pour alerter les secours

4 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

En cas d'urgence, les Sénégalais disposent désormais d'un numéro unique : le 112. Ce dispositif permet de contacter les services compétents, notamment la Police, la Gendarmerie et les sapeurs-pompiers, sans avoir à rechercher le numéro de chaque corps.

Sa mise en place vise à faciliter l'alerte et à améliorer la coordination entre les forces de défense, de sécurité et de secours. En regroupant l'accès à ces différents services, les autorités entendent rendre les interventions plus rapides et mieux organisées.

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