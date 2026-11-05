Sénégal: L'Agence de la Case des tout-petits évalue les conditions d'accueil dans les structures préscolaires

Dakar — La directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP), Tabaski Ba, a effectué, mercredi, une tournée dans trois structures préscolaires afin d'évaluer les conditions d'accueil et de prise en charge des enfants, jugeant le bilan globalement encourageant, quelques semaines après la rentrée des classes.

"Le bilan est globalement encourageant. La rentrée est effective dans les structures visitées grâce à la mobilisation des éducateurs, des responsables de structures, des élus et des partenaires", a-t-elle déclaré lors d'un point de presse organisé à la Case des tout-petits de Déni Biram Ndao, dans la commune de Bambilor.

Mme Ba s'exprimait à l'issue d'une tournée de rentrée qui l'a conduite à l'école maternelle de la caserne Samba Diéry Diallo, à la crèche Mame Penda School, située à Golf Sud, et à la Case des tout-petits de Déni Biram Ndao à Sangalkam.

La directrice générale a toutefois relevé des disparités entre les localités et des besoins importants en matière d'infrastructures, d'équipements et de conditions d'accueil. Les difficultés identifiées au cours de cette tournée feront l'objet de recommandations et d'un suivi, a-t-elle assuré.

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Elle a souligné que cette visite avait pour objectif d'écouter les équipes, d'observer les conditions de prise en charge des enfants et de mobiliser les acteurs autour de l'amélioration des services destinés à la petite enfance.

Selon elle, un état des lieux actualisé permettra de mieux hiérarchiser les priorités et de réduire les disparités entre les zones, afin de garantir à chaque enfant un accès à des services de qualité, quel que soit son lieu de résidence.

Tabaski Ba a enfin indiqué que l'ANPECTP entendait travailler avec les autorités nationales, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers pour renforcer les investissements dans le secteur, tout en veillant au respect des mécanismes de planification, de suivi et de redevabilité.