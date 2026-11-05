Ile Maurice: Après les déclarations de l'UPSEE, la PSEA réaffirme son engagement envers la transparence

5 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)

La Private Secondary Education Authority (PSEA) a souhaité apporter des éclaircissements à la suite des déclarations faites par l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) lors de la marche organisée le samedi 31 octobre. Dans un communiqué émis le mercredi 4 novembre, la PSEA estime que certaines déclarations pourraient entraîner des incompréhensions ou de la confusion auprès du public.

Concernant le Memorandum of Understanding entre le syndicat et le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines sur le redéploiement du personnel excédentaire, la PSEA précise qu'aucune décision n'a été prise à ce jour pour amender ou modifier l'accord existant. Celui-ci reste donc inchangé.

S'agissant des retenues (Check-Off) concernant le personnel enseignant et non enseignant, la PSEA indique avoir reçu plusieurs plaintes faisant état de prélèvements qui auraient été effectués sans la connaissance et le consentement des employés concernés. À cet effet, une procédure révisée a été mise en place afin de renforcer la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et la tenue des registres.

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La PSEA réaffirme par ailleurs son engagement à travailler en collaboration et dans le respect mutuel avec toutes les parties prenantes. Elle assure que ses actions resteront conformes aux procédures établies et aux règlements en vigueur, tout en plaçant les meilleurs intérêts des élèves au premier plan.

Enfin, la PSEA invite le public à se fier uniquement aux informations provenant de sources officielles.

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