Angola: La BM annonce un renforcement des investissements dans des secteurs stratégiques de l'économie angolaise

Luanda — Le Groupe de la Banque mondiale prévoit de renforcer ses investissements en Angola, en mettant l'accent sur les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, des services financiers et des télécommunications, a annoncé ce mercredi, à Luanda, le directeur général de la Société financière internationale (IFC), Makhtar Diop.

Le responsable, présent à Luanda pour participer au 6e Sommet de l'Industrie financière africaine (African Financial Industry Summit - AFIS), s'est exprimé devant la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le Président de la République, João Lourenço.

Il a discuté avec le Chef de l'Etat des opportunités d'investissement et du renforcement de la coopération entre l'Angola et le Groupe de la Banque mondiale.

Makhtar Diop a indiqué que le portefeuille d'investissements du Groupe en Angola s'élève actuellement à environ un milliard de dollars. Il couvre des initiatives dans les secteurs financier et des télécommunications, notamment à travers des participations dans le Banco de Fomento Angola (BFA) et l'opérateur Unitel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le responsable, il existe des possibilités d'accroître ce volume d'investissements, compte tenu du potentiel du secteur privé angolais et des perspectives d'attraction des investissements directs étrangers.

Dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie, il a fait état de projets en préparation, notamment des initiatives impliquant des entreprises du secteur, ainsi que des investissements prévus dans le cadre de la coopération avec la Banque mondiale.

Makhtar Diop a également souligné l'importance du financement de l'agriculture pour le développement économique, qualifiant de stratégique le soutien aux activités susceptibles de dynamiser la production et d'élargir les opportunités de croissance pour le secteur privé.

Le responsable bancaire a exprimé sa satisfaction quant à la tenue, pour la première fois à Luanda, du Sommet de l'Industrie financière africaine (AFIS), qui réunit des représentants de banques et d'autres institutions du secteur sur le continent afin de débattre des opportunités d'investissement et des défis à relever.

La 6e édition de l'AFIS s'est achevée ce mercredi à Luanda, après avoir rassemblé des dirigeants d'institutions financières, des investisseurs et d'autres acteurs du secteur, dans le but de promouvoir le développement et l'intégration de l'industrie financière africaine.

Dans le cadre de son agenda de travail de ce mercredi, le Président de la République, João Lourenço, a reçu cinq personnalités étrangères au Palais présidentiel, à Luanda.

