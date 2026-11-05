Madagascar: Escroquerie - Un réseau de détournement de véhicules démantelé

5 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Les deux époux, soupçonnés d'avoir collaboré dans plusieurs activités criminelles, notamment des escroqueries liées à des véhicules, ont été placés en détention provisoire après leur présentation devant le parquet, avant-hier.

La femme, qui a notamment exercé dans le journalisme et dirigé un établissement public, faisait déjà l'objet de recherches. Elle a finalement été retrouvée dissimulée derrière une bibliothèque, à l'intérieur de son domicile. Deux autres personnes impliquées dans cette affaire ont également été placées en détention provisoire.

Le réseau procédait selon un mode opératoire bien établi : ses membres louaient des véhicules, modifiaient ensuite les documents y afférents avant de les mettre en gage auprès de prêteurs d'argent. Plusieurs plaintes ont ainsi été enregistrées successivement par les policiers du service de la Sûreté urbaine (SUT) au commissariat central de Tsaralalàna. Au total, dix plaignants se sont manifestés auprès des Forces de l'ordre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les suspects sont poursuivis pour faux et usage de faux, escroquerie par obtention d'argent au moyen de documents falsifiés relatifs aux véhicules, détournement de biens d'autrui, abus de confiance et fabrication de faux documents. À l'issue des investigations, sept véhicules ont déjà pu être restitués à leurs propriétaires.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.