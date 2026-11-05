Madagascar: Escroquerie - Un réseau de détournement de véhicules démantelé

Les deux époux, soupçonnés d'avoir collaboré dans plusieurs activités criminelles, notamment des escroqueries liées à des véhicules, ont été placés en détention provisoire après leur présentation devant le parquet, avant-hier.

La femme, qui a notamment exercé dans le journalisme et dirigé un établissement public, faisait déjà l'objet de recherches. Elle a finalement été retrouvée dissimulée derrière une bibliothèque, à l'intérieur de son domicile. Deux autres personnes impliquées dans cette affaire ont également été placées en détention provisoire.

Le réseau procédait selon un mode opératoire bien établi : ses membres louaient des véhicules, modifiaient ensuite les documents y afférents avant de les mettre en gage auprès de prêteurs d'argent. Plusieurs plaintes ont ainsi été enregistrées successivement par les policiers du service de la Sûreté urbaine (SUT) au commissariat central de Tsaralalàna. Au total, dix plaignants se sont manifestés auprès des Forces de l'ordre.

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Les suspects sont poursuivis pour faux et usage de faux, escroquerie par obtention d'argent au moyen de documents falsifiés relatifs aux véhicules, détournement de biens d'autrui, abus de confiance et fabrication de faux documents. À l'issue des investigations, sept véhicules ont déjà pu être restitués à leurs propriétaires.