Madagascar: Toliara - Les sortants de l'ENS manifestent

Les sortants de l'École normale supérieure (ENS) de Toliara ont choisi de manifester devant leur établissement, banderoles à la main, pour faire entendre leurs revendications. Lundi dernier, ils se sont rassemblés devant le portail de l'école, à Maninday, avant de solliciter la presse locale. « Nous, sortants de l'ENS des promotions 2023, 2024 et 2025, demandons à être recrutés conformément à la promesse faite par le ministère de l'Éducation nationale.

Nous demandons la liquidation totale et non une liquidation partielle », explique Mamonjy, le porte-parole des manifestants. La banderole qu'ils ont brandie souligne en lettres capitales les mots: « liquidation totale ».

Au mois de juillet dernier, ils se sont déjà manifestés avec les sortants de l'ENS Madagascar, demandant le recrutement de quelque trois mille enseignants sans poste dans tout le pays. Le ministère de l'Éducation nationale a promis, à l'issue de cette manifestation, que des recrutements allaient se tenir et que les conditions y afférentes seraient communiquées dans les semaines qui ont suivi l'annonce.

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Aux explications d'une source administrative, le recrutement va se tenir et se déroulera par vagues, mais, effectivement, « au compte-gouttes». « Parfois, les enseignants sortants ne sont pas motivés à rejoindre les postes en zone 3 ou 2, c'est-à-dire en milieu éloigné et moyennement éloigné, pour leurs premiers postes, mais préfèrent attendre d'autres occasions, alors qu'il n'y en aura pas avant longtemps. Il faut également tenir compte de la disponibilité des postes budgétaires », confie la source.