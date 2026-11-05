Madagascar: Universités - Les personnels techniques et administratifs en congrès

La 11e édition du congrès national du Syndicat du personnel administratif et technique (SPAT) au sein des six universités de Madagascar se déroule depuis lundi et jusqu'à vendredi à Mahajanga. Cette année, le thème est axé sur « Un syndicat debout, innovant grâce à la technologie et oeuvrant pour le bien commun » (Sendika mijoro, manavao amin'ny alalan'ny teknolojia mikatsaka ny soa iombonana).

La cérémonie d'ouverture officielle s'est tenue à l'amphithéâtre de la Solidarité, au campus universitaire d'Ambondrona, précédée par un grand carnaval, lundi. L'amélioration des conditions sociales de travail du personnel administratif et technique (PAT) au sein des universités est le point d'orgue de cette édition. « La discussion pour la prise en charge des soins médicaux pour les PAT des autres universités est notre priorité durant cette assemblée générale. Les membres du PAT de l'université d'Antananarivo sont les seuls qui bénéficient encore d'une prise en charge médicale.

Recrutements

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Les enseignants-chercheurs possèdent déjà leur statut, le PAT doit aussi disposer de son statut particulier. Par ailleurs, l'effectif du PAT ne cesse de diminuer. Les employés décédés ou partis à la retraite ne sont pas du tout remplacés. Tout ceci reste à résoudre et à discuter », a déclaré le président national du syndicat, Albert Pierre Rakotoson.

Le président reconnaît tout de même que des recrutements directs ont déjà été effectués et que les PAT sont déjà inscrits dans le budget général. La revendication d'un statut particulier inclut la mise en place d'une grille salariale propre, garantissant de meilleures perspectives de carrière, des bonifications d'échelons et des indemnités de risque ou de responsabilité spécifiques au milieu académique.

Des échanges entre les délégués et l'équipe de la cellule anti-corruption (CAC) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique étaient axés sur le droit du travail et les lois sociales, dans la grande salle de l'ex-Don Bosco diocésain à Mangarivotra, mardi. Le coordonnateur de la CAC, Clément Jaona, a effectué une présentation sur le droit du travail et les infractions liées à la corruption. Il a répondu aux nombreuses questions posées par les délégués.

Le SPAT des universités de Madagascar regroupe les agents non enseignants (administratifs et techniciens ouvriers). Diverses activités, dont des réunions d'échanges, illustrent le rassemblement syndical national durant les cinq jours. Le programme du congrès de Mahajanga