Madagascar: RN 10 - Les travaux Andranovory - Ambatry attendus

Le ministère des Travaux publics a annoncé, le 17 octobre dernier, la réhabilitation prochaine du tronçon de la RN10 reliant Andranovory à Ampanihy, sans préciser la date de début des travaux. Long de 219 km, ce tronçon sera divisé en deux lots. Le premier s'étendra d'Andranovory à Ambatry, à la sortie de Betioky, et le second ira d'Ambatry à Ampanihy.

Les techniciens du ministère, les contrôleurs et les représentants de l'entreprise chinoise chargée du premier lot se sont rendus sur le terrain. Ils ont repéré l'emplacement de la base vie de l'entreprise, les sites où pourraient être prélevés des matériaux locaux pour le chantier et les points kilométriques où se trouvent les ponts à réhabiliter. Ils ont également identifié des itinéraires de déviation qui pourraient être empruntés pendant les travaux.

À l'approche de la saison des pluies, les usagers de la RN10 demandent que le chantier démarre au plus vite, en particulier sur la section entre Andranovory et Ambatry. Le secteur de Vatolatsaka, où deux personnes ont récemment perdu la vie et une dizaine d'autres ont été blessées, est considéré comme prioritaire.

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À l'entrée de Besely, un petit pont à voie unique constitue un autre point noir. Dès qu'il pleut, les poids lourds risquent de s'y renverser. Entre Tongobory et Betioky, de nombreux véhicules restent parfois embourbés pendant plusieurs semaines.