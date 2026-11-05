Sénégal: Les JOJ Dakar 2026, un accélérateur économique aux retombées encore à consolider

Au-delà de la compétition sportive, les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 constituent une occasion de stimuler plusieurs secteurs de l’économie sénégalaise, notamment le tourisme, l’artisanat et les services. Selon une simulation de l’économiste-statisticien Babacar Gaye, leur contribution pourrait atteindre 649,2 milliards de FCFA sur la période 2024-2026. Reste à transformer cette impulsion ponctuelle en opportunités économiques durables.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ne se limitent pas à leur dimension sportive. Pour le Sénégal, cet événement international représente également un levier potentiel de croissance et de promotion économique. Du tourisme à l’artisanat, en passant par l’hôtellerie, les transports et les petites et moyennes entreprises (PME), plusieurs secteurs sont susceptibles de bénéficier de l’afflux de délégations et de visiteurs étrangers.

L’enjeu est désormais de convertir cette mobilisation exceptionnelle en retombées concrètes pour les entreprises et les populations locales.

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Lors de l’inauguration du Village des JOJ de Saly, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a précisément insisté sur cette ambition économique. « Notre ambition est donc également économique. Nous voulons que les JOJ génèrent des retombées concrètes pour nos artisans, nos créateurs, nos professionnels du tourisme, nos petites et moyennes entreprises et, plus largement, pour les populations de Saly et de toute la Petite Côte », a-t-il déclaré.

Conçu comme une vitrine des richesses culturelles et artisanales du Sénégal, le Village de Saly accueille des espaces consacrés aux productions artisanales, aux traditions et aux savoir-faire des quatorze régions du pays. Le site entend également présenter aux investisseurs et aux membres de la diaspora les opportunités d’investissement dans la station balnéaire.

Pour les autorités, cette initiative doit contribuer à renforcer l’attractivité touristique de la Petite Côte et à inscrire les JOJ dans une dynamique de développement territorial dépassant la durée des compétitions.

Un apport potentiel de 649 milliards de FCFA à l’économie

Les perspectives économiques sont également mises en évidence par les travaux de l’économiste-statisticien Babacar Gaye, directeur général du cabinet privé Gaye et Associés Consulting, qui a évalué les effets potentiels des JOJ à l’aide du simulateur Sunu-impact.

Dans le scénario central de cette étude, les Jeux pourraient générer 649,2 milliards de FCFA de richesse supplémentaire entre 2024 et 2026, soit environ 1 % du produit intérieur brut (PIB). Les estimations varient toutefois entre 342,6 milliards et 1 044,3 milliards de FCFA, selon les hypothèses retenues.

Cette différence s’explique notamment par la capacité de l’économie nationale à capter les dépenses liées à l’événement. Plus les achats de biens et de services sont effectués auprès d’entreprises locales, plus les retombées restent dans le circuit économique sénégalais. À l’inverse, le recours aux importations réduit cet effet.

Selon Babacar Gaye, les JOJ pourraient également contribuer à hauteur de 0,63 point à la croissance économique en 2026. Sur une injection estimée à environ 377 milliards de FCFA, le multiplicateur économique ressort à 1,72, un niveau que l’économiste juge prudent pour une économie ouverte. Les recettes fiscales supplémentaires pourraient atteindre 97,4 milliards de FCFA, tandis que les créations d’emplois représenteraient environ 30 382 emplois-années, dont une bonne part temporaire.

L’économiste précise néanmoins que ces chiffres constituent des résultats de simulation et non des gains définitivement acquis. Ces estimations émanent d’un cabinet privé, et non de l’État ou du Comité international olympique : Babacar Gaye recommande lui-même une évaluation indépendante. L’essentiel de l’impact devrait se concentrer sur la période d’organisation des Jeux, avec un ralentissement attendu dès 2027.

Ces retombées potentielles doivent aussi être mises en regard du coût de l’événement. La loi de finances 2026 réserve à elle seule « au moins 91 milliards FCFA » aux infrastructures des JOJ, et aucun document public ne consolide à ce jour la facture totale.

Tourisme et hôtellerie : des opportunités, mais aussi des limites

Le secteur touristique figure parmi les premiers bénéficiaires potentiels de l’événement. Selon les données évoquées par Babacar Gaye, plus de 3 000 chambres d’hôtel ont été réservées dans 74 établissements, représentant environ 37 000 nuitées sur les quatorze jours des compétitions.

Ces réservations constituent un soutien important pour les professionnels de l’hôtellerie, avec une occupation estimée entre 2 600 et 2 800 chambres par nuit. Toutefois, l’économiste invite à distinguer les dépenses directement liées à l’organisation des Jeux de celles qui traduisent une véritable progression de l’attractivité touristique du Sénégal.

En effet, une grande partie des réservations concerne les délégations sportives et les personnes accréditées. Pour mesurer l’effet réel sur le tourisme, il faudra également prendre en compte les visiteurs étrangers venus de leur propre initiative et les dépenses additionnelles qu’ils génèrent dans le pays.

L’économiste souligne par ailleurs un possible effet d’éviction. Le mois de novembre correspondant au début de la haute saison touristique, les chambres mobilisées pour les JOJ pourraient ne pas être disponibles pour des touristes qui auraient autrement séjourné au Sénégal. Les retombées nettes dépendront donc de la capacité des Jeux à attirer une nouvelle clientèle.

Faire du sport un secteur économique à part entière

Au-delà des retombées immédiates, les JOJ posent la question de la place du sport dans la stratégie de développement économique du Sénégal. L’organisation d’une compétition internationale de cette envergure peut favoriser la professionnalisation de plusieurs métiers, stimuler les investissements dans les infrastructures et renforcer les activités connexes : événementiel, restauration, transport, communication, équipements sportifs et tourisme.

Elle offre également une vitrine internationale aux entreprises locales et aux savoir-faire sénégalais. Mais pour que ces opportunités se prolongent, les infrastructures et les compétences mobilisées devront trouver des usages après les compétitions.

C’est précisément l’enjeu de l’héritage économique défendu par les autorités. Pour Alpha Thiam, la réussite des JOJ ne doit pas seulement être appréciée à travers la qualité de l’organisation et le déroulement des épreuves, mais aussi à travers la capacité du Sénégal à transformer cet événement en opportunités durables pour ses territoires et ses populations.

La pérennisation des activités économiques, l’accès des PME aux marchés liés au sport, la formation des jeunes aux métiers du secteur et la valorisation des infrastructures constituent autant de défis à relever.

Les JOJ Dakar 2026 offrent ainsi au Sénégal une occasion de démontrer que le sport peut dépasser sa fonction de divertissement et devenir un véritable levier de développement. Toutefois, la portée de cet héritage dépendra moins des dépenses engagées pendant l’événement que de la capacité du pays à maintenir les investissements, les emplois et les activités économiques créés au-delà de 2026.