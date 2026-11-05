Ile Maurice: L'ancien policier Hissen Caramben met son histoire en mots

De marchand ambulant à auteur, Hissen Caramben revient sur un parcours marqué par les épreuves et la persévérance. Avec A Hawker in suit, il rend hommage à ceux qui l'ont aidé à se relever et livre un message d'espoir aux Mauriciens.

L'émotion était palpable hier matin à Gravity Max, à Tribeca, lors du lancement de A Hawker in suit, le livre de l'ancien policier Hissen Caramben. Entouré de son épouse, de son père, Rajen Caramben, du député de la circonscription n° 19 et membre du Fron Militan Progresis, Sydney Pierre, de l'orateur public, Shawn Payen, ainsi que de ses proches, l'auteur a partagé les grandes étapes d'un parcours marqué par les épreuves, le courage et la persévérance.

Ce lancement a été l'occasion de revenir sur une histoire qui avait touché de nombreux Mauriciens. «Pa per, mo lamem.» Ces mots, écrits sur un morceau de papier et remis à une femme en détresse dans un autobus, avaient fait connaître Hissen Caramben. Une phrase simple, devenue depuis le symbole d'un geste de solidarité et d'humanité. Mais derrière cette citation se cache une histoire personnelle faite de sacrifices et de détermination.

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De marchand ambulant à laveur de voitures, en passant par un parcours scolaire semé d'embûches, Hissen Caramben a raconté comment il avait progressivement construit son chemin. Avec A Hawker in suit, il souhaite désormais partager cette expérience et inspirer ceux qui traversent des moments difficiles.

Le député Sydney Pierre, Hissen Caramben et son père, Rajen Caramben. © Sumeet Mudhoo.

Après le lancement de l'ouvrage, place aux dédicaces et aux témoignages. Sydney Pierre s'est dit heureux d'assister à cette étape importante de la vie de Hissen Caramben, saluant son courage et sa capacité à se relever. «C'est un privilège d'assister à ce lancement. Son histoire me rappelle le lien et je serai toujours présent pour encourager ce genre de success story qui montre que même quand la vie est toute noire autour de nous dans plusieurs domaines, on a toujours une volonté et une capacité de remonter la pente», a-t-il déclaré.

Pour Rajen Caramben, 70 ans, cette réussite est avant tout celle d'un fils qui n'a jamais renoncé. Ému, il a évoqué les efforts et le travail accomplis au fil des années. «Je suis fier d'avoir un fils comme lui, courageux et persévérant, qui a toujours cru en lui malgré tout», a-t-il confié. Pour Hissen Caramben, cet ouvrage dépasse le simple récit autobiographique.

Il représente une manière de rendre hommage à ceux qui ont contribué à son cheminement et de rappeler que chaque histoire mérite d'être racontée. «Ce livre est une manière de dire merci à mes parents et aussi à tous les Mauriciens qui m'ont sauvé à l'époque de l'épisode 'Pa per, mo lamem'. Il est temps d'arrêter de raconter l'histoire des autres, et de raconter la nôtre, car nous avons de la valeur aussi», souligne-t-il.

Avec A Hawker in suit, Hissen Caramben transforme ainsi son vécu en témoignage. Une invitation à croire en soi, à reconnaître la force des gestes de solidarité et à ne jamais considérer les difficultés comme une fin en soi.