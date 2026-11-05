Ile Maurice: Fam moter trail - Un thème cher à la RTA

Arnaud Meunier, président de la Rod-Trail Association (RTA), sera quelque peu en retrait cette année pour des raisons de santé, mais demeure pleinement associé à l'organisation de cette 17e édition du Trail de Rodrigues. Le vice-président, Michael Allet, sera davantage présent sur le terrain pour accompagner les différentes activités de l'association. Placée sous le thème «Fam moter trail», cette édition témoigne de l'importance que la RTA accorde à la place des femmes dans le développement du trail à Rodrigues.

Si ce thème a été trouvé par Aurèle André, coordinateur du Trail de Rodrigues, la RTA n'a pas tardé à l'adopter pour rendre hommage aux femmes, particulièrement les femmes rodriguaises, pour leur contribution au développement de cette discipline à Rodrigues. «Il faut dire qu'il a été très avisé. C'est un thème qui nous tient à coeur parce que quand on regarde les chiffres, on réalise que nous avons plus de femmes que d'hommes dans nos trails, que ce soit sur la ligue ou sur le Trail de Rodrigues», confie Michael Allet.

Marie-Aimée Flore et Anne Marie John ont survolé le Challenge Anbalao.

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Les traileuses étant de plus en plus nombreuses, la qualité des performances n'a pas tardé à suivre avec l'émergence d'un bon groupe de femmes. «Nous avons Anne-Marie John qui a gagné la Métis Trail en 2025. Et cette année, pour le challenge Anbalao, Anne Marie était encore une fois première, suivie de sa binôme Marie Aimée Flore. Cela montre qu'à Rodrigues, il y a vraiment une grande force chez les femmes. Dans le trail et quand on regarde d'autres distances, nous avons Achilane François, que souvent on appelle la reine Achilane chez nous. C'est parce qu'elle écrase le trail court tout en ayant la capacité à aussi faire le long. Concernant les enfants, nous avons de plus en plus de jeunes talents très prometteurs chez les filles.»

Pour la RTA, tous les facteurs étaient réunis pour donner toute la valeur voulue aux femmes. L'objectif de cette 17e édition du Trail de Rodrigues sera ainsi d'attirer l'attention de la communauté trail et de tous ceux qui sont autour du trail de Rodrigues pour réaliser l'importance des femmes dans le trail et autour. Malheureusement, les organisateurs devront faire sans l'une des figures emblématiques du sport rodriguais, Antoinette Milazar, qui ne participera pas au Trail de Rodrigues.

Michael Allet s'alignera sur le 7km du Trail de la Tortue cette année.

Antoinette Milazar absente, Anne Marie John la relève

«Elle a pris ses distances du trail et un peu de la course à pied, l'âge venant aussi. Elle ne s'est pas recyclée dans le trail malheureusement et a préféré plutôt de s'éloigner», explique Michael Allet qui regrette aussi que les récentes performances d'Anne Marie John n'aient pas été reconnues à leur juste valeur. «Je trouve que pour une gagnante de la Métis Trail, qui est l'une des courses de la Mecque du Trail, soit le Grand Raid de La Réunion, elle n'est malheureusement pas reconnue à sa juste valeur, que ce soit à Maurice ou à Rodrigues. Peut-être que dans le monde du trail, on sait qu'Anne Marie John est une grande championne mais elle reste relativement inconnue pour le reste.»

Avec Marie Aimée Flore qui est perçue à Rodrigues avec le même statut que ses pairs, Michael Allet confie que la personnalité discrète et réservée des rodriguais ne joue pas en faveur de leur notoriété. «ll faut savoir que le Rodriguais est généralement timide de nature. Cette partie de leur personnalité, il est vrai, n'aide pas beaucoup à avoir cette reconnaissance. On est très loin du "star system" ! Mais je suis sûr qu'Anne Marie et Marie Aimée vont tenir la dragée haute, vont porter les couleurs de Rodrigues pour leurs courses respectives sur le Trail de Rodrigues.»

Quant à Michael Allet, toujours passionné de trail et de Rodrigues, il s'attaquera cette année au 7km du Trail de la Tortue. «Je me suis blessé au genou le 27 septembre, le lendemain de mon anniversaire. Du coup, contrairement aux autres années, je ne vais pas pouvoir m'aligner de manière compétitive sur un trail. J'ai déjà fait le Trail du Hibou qui est le 75 km, le Trail du Solitaire plusieurs fois, qui est le 28 km, et le Trail du Gecko qui est mon parcours habituel de 16 km. Donc je compte m'aligner sur le Trail de la Tortue, 7 km, plus en mode rando qu'autre chose puisque les blessures existent dans la vie d'un sportif, d'un coureur même si c'est un coureur de trail.»

A noter que s'il parvient à s'aligner sur le Trail du Perroquet, le 52km, il complètera toutes les courses du Trail de Rodrigues.