Ile Maurice: Le sergent Gautam Singh Taukoor refuse de participer à la reconstitution des faits

Un nouvel exercice de reconstitution des faits s'est déroulé hier, mercredi 4 novembre, dans le cadre de l'enquête sur le coup de feu qui a gravement blessé Élodie Thomas, le 9 octobre dernier, à Camp-Levieux. Cette opération, menée en présence des enquêteurs de l'Independent Police Complaints Commission (IPCC), s'est tenue sous la supervision de Satish Faugoo et de Me Hisham Oozeer, respectivement président et membre de cette commission. Le sergent Gautam Singh Taukoor, soupçonné d'avoir appuyé sur la détente a refusé de participer à cet exercice.

Pour sa part, le chauffeur du van, Rudy Soobrayen, a reproduit le déroulement des événements de la soirée fatidique. Il transportait Élodie Thomas, qui se trouve toujours hospitalisée, ainsi qu'un autre employé de Winners de Tribeca lorsque le drame s'est produit. Le collègue d'Élodie Thomas a également été appelé à reproduire la scène et à relater, avec précision, les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés.

Le pare-brise où la balle a traversé pour atteindre Élodie Thomas. © Dev Ramkhelawon

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Les trois policiers suspendus dans le sillage de cette affaire ont, eux aussi, participé à cet exercice de reconstitution. Il s'agit des sergents Sooraj Avinash Ramuth et Dayven Galusupudi Guranna, ainsi que du constable Soobheer Motah. Ces trois policiers sont concernés par le volet de l'enquête portant sur leur comportement après que la jeune femme a été atteinte par balle.

Pour Me Keshav Jhummun, l'avocat de Rudy Soobrayen, cet exercice constitue une étape importante dans la progression de l'enquête. Il espère que les investigations se poursuivront dans la même direction et dans les meilleurs délais afin que les victimes puissent obtenir justice. «Mo espere ki lanket kontinie al dan mem direksion ek al tre vit kouma li deza pe ale afin ki nou bann viktim gagn lazistis», a-t-il déclaré.

L'enquête de l'IPCC se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame et d'établir les responsabilités de chacun.