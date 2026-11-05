Ile Maurice: Hippisme - Board d'appel divisé, Van Niekerk blanchi

Un appel, mais deux jugements, soit une première dans les annales. Le comité d'appel de la Gambling Regulatory Authority (GRA) a pris son temps pour accoucher du jugement Bounceback, où le jockey Grant Van Niekerk (photo) avait écopé de huit journées de mise à pied et d'une amende de Rs 50 000. Au final, le Sud-Africain a été exonéré dans une affaire qui a divisé le comité d'appel.

Un nouveau camouflet pour les commissaires

Pour rappel, Van Niekerk avait été sanctionné sous deux chefs d'accusation : (i) le fait de n'avoir pas couru son cheval plus proche du pas sur la partie initiale et (ii) de ne pas avoir monté son cheval avec sa vigueur habituelle à partir du poteau des 700m. Dans le jugement individuel rendu par Me Ravi Bhookhun, qui a présidé le comité pour cet appel, celui-ci estime que les commissaires étaient dans leur droit de sanctionner Van Niekerk «under the first limb».

Il rejoint cependant de ses deux collègues assesseurs pour le deuxième chef d'accusation, étant d'avis que la méthodologie utilisée par les Racing Stewards (RS), notamment pour établir le rythme de la course avec une comparaison avec d'autres courses courues sur la même distance cette année, était «unsafe».

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Il conclut ainsi en estimant qu'une sanction révisée de trois journées, assortie d'une amende de Rs 50 000, aurait été plus juste dans ce cas précis.

Dans le deuxième jugement, signé par la majorité des membres du board, représentés par Gilles Etienne et le Dr Abdullah Atchia, les assesseurs sont d'avis que le style dans lequel Van Niekerk avait piloté son cheval sur la partie initiale était «consistent with what could reasonably be expected of a competent jockey riding a horse accustomed to coming from behind with a strong turn of foot, and in accordance with the trainer's instructions...», avec pour conclusion que le premier chef d'accusation n'avait pu être prouvé en appliquant «the standard of proof on the balance of probabilities.» En ce qu'il s'agit de la deuxième partie de la charge, la majorité concorde avec Me Ravi Bhookhun sur la comparaison des temps séquentiels de différentes courses de 1600m disputées cette année, avec la finalité que «each race must be considered on its own».

Du coup, la majorité des membres du board d'appel sont arrivés à la conclusion que la sanction du jockey Van Niekerk ne pouvait être maintenue, étant donné que «neither the first nor the second limb of the charge under Rule 414(b) has been established on the balance of probabilities.» Cette décision défavorable aux RS vient s'ajouter à d'autres high profile cases perdus par le board des commissaires de la Horse Racing Integrity Division depuis sa prise de fonction l'an dernier. Un bilan loin d'être flatteur pour une équipe dite garnie de «professionnels».