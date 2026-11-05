Congo-Kinshasa: Après un nouveau cas de lynchage, l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu appelle au respect de la loi

L'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, dans la province du Kongo-Central, Willy Mankumbani Ndombele a appelé, mercredi 4 novembre, la population au calme et au respect de la loi après un nouveau cas de lynchage enregistré dans sa juridiction.

La réaction de l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu intervient à la suite de la mort de deux hommes soupçonnés de vol dans la nuit de lundi à mardi au quartier Loma, à Mbanza-Ngungu. Selon les informations rapportées par les autorités locales, les deux présumés voleurs auraient été surpris par des habitants lors d'une opération nocturne.

L'un d'eux a été brûlé vif par la foule. Le second, grièvement battu, a été pris en charge par la police et transféré à l'hôpital pour recevoir des soins. Il a toutefois succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Face à ce drame, l'administrateur du territoire, Willy Mankumbani Ndombele, condamne fermement le recours à la « justice populaire » et rappelle qu'elle constitue une infraction punie par la loi.

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Dans une interview mercredi sur Radio Okapi, Willy Mankumbani a rappelé que les citoyens ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes:

« La justice populaire est interdite par la loi. La pratiquer constitue également une infraction. Certes, il y a des malfaiteurs, mais lorsque vous constatez qu'une personne a causé ou est soupçonnée d'avoir causé un préjudice, vous devez l'arrêter et la remettre aux autorités compétentes. La justice est là pour faire son travail, au lieu que la population se fasse justice elle-même ».

Il invite par ailleurs les habitants à faire preuve de retenue face à ce type de situation.

« J'appelle la population au calme et à la retenue. Face à ce genre de situation, il ne faut pas se précipiter pour faire du mal à nos compatriotes », a insisté l'autorité territoriale.

Willy Mankumbani Ndombele rappelle également que toute personne suspectée d'une infraction doit bénéficier de la présomption d'innocence et avoir la possibilité de répondre de ses actes devant la justice.

« Une personne qui comparaît devant la justice peut reconnaître ses erreurs, changer de comportement et redevenir utile à la société », a-t-il souligné.

L'administrateur du territoire assure enfin que les services compétents ont été mobilisés pour faire la lumière sur les circonstances de ce double décès.

« Tous les services sont mobilisés pour mener les enquêtes et faire toute la lumière sur cette affaire », a-t-il conclu.