Congo-Kinshasa: L'Observateur - « Le pays : Difficile processus du dialogue »

À la Une des médias ce jeudi 5 novembre : la situation politique et sécuritaire en RDC se complexifie, avec en toile de fond l'entrée en scène du Front pour la refondation de la nation (FRN), l'essoufflement des différents processus de paix et la démarche de la coalition Article 64 (C64), qui souhaite rencontrer Joseph Kabila à Goma, suscitant la colère de Kinshasa.

La situation politique nationale demeure complexe, accentuée par l'entrée en scène du Front pour la refondation de la nation (FRN), créé par l'ancien président Joseph Kabila, écrit L'Observateur. Alors que les multiples initiatives de paix menées à Luanda, Nairobi, Dar es Salaam ou Doha marquent le pas, le pays se retrouve pris dans une impasse politique et sécuritaire. Le quotidien rappelle l'appel de la CENCO et de l'ECC, soutenues par de nombreux partenaires, qui estiment que « face à l'impasse militaire et aux souffrances persistantes des populations de l'Est, le dialogue inclusif s'impose comme la seule voie de sagesse pour se dire les vérités en face, loin des monologues et des calculs politiciens ».

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique et relayé par Forum des As, Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République et membre de la coalition Article 64, annonce l'arrivée prochaine de cette plateforme à Goma afin d'y rencontrer l'ancien chef de l'État. La coalition entend ainsi élargir son plaidoyer en faveur d'un dialogue national inclusif, impliquant également les acteurs armés.

Face à cette démarche, le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Shabani, a fermement réagi sur Actualite.cd. Il a averti que nul ne peut entrer en contact avec l'ennemi sans l'accord du Gouvernement, tout en rappelant les sanctions prévues par l'article 192 du Code pénal.

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Sur le plan sécuritaire, Infos 27 met en lumière les révélations du porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge. Selon ce média, celles-ci corroborent les alertes répétées du président Félix Tshisekedi sur la nécessité de rompre avec les mécanismes de brassage et de mixage au sein de l'armée. L'affaire du ralliement du général François Kamanzi au FRN illustrerait, selon le journal, la fragilité des intégrations militaires dépourvues de garanties strictes de loyauté.

Pendant ce temps, sur la scène internationale, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, en déplacement en Europe, s'est entretenue à Paris avec son homologue français, Jean-Noël Barrot. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat bilatéral et de la coopération face aux défis sécuritaires dans l'Est de la RDC, rapportent Le Potentiel et l'Agence congolaise de presse (ACP).

À cette occasion, souligne 7sur7.cd, la RDC a officiellement sollicité l'appui de la France en vue du prochain renouvellement du mandat de la MONUSCO.

Par ailleurs, interrogée par RT et citée par Infos 27, Thérèse Kayikwamba Wagner a dénoncé l'absence de mécanismes de redevabilité dans la mise en oeuvre des accords de Washington et de Doha. Elle estime que le maintien des troupes rwandaises sur le territoire congolais demeure le principal obstacle à la neutralisation des FDLR