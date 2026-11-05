Congo-Kinshasa: Le directeur provincial de l'Éducation de Beni appelle les parents à protéger les élèves contre Ebola hors du cadre scolaire

Le directeur de l'Éducation et Nouvelle citoyenneté dans la province éducationnelle Nord-Kivu 2, Norbert Bisimwa a appelé, mardi 03 novembre à Beni, les parents à renforcer la protection des enfants contre la maladie à virus Ebola en dehors des heures de cours. Cet appel intervient alors qu'une dizaine d'enfants, dont des élèves, sont actuellement pris en charge dans les centres de traitement d'Ebola de la ville.

Norbert Bisimwa a lancé ce message à l'issue d'une visite effectuée dans plusieurs écoles publiques et privées de Beni afin d'évaluer le respect des mesures barrières mises en place dans les établissements scolaires.

Selon lui, les écoles continuent d'appliquer les dispositifs de prévention recommandés par les autorités sanitaires et constituent des espaces relativement sécurisés pour les élèves.

Pour le responsable provincial de l'éducation, les établissements scolaires jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage des comportements favorables à la prévention de la maladie.

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Il estime que les enfants y sont soumis quotidiennement à des règles d'hygiène et de protection qui contribuent à réduire les risques de contamination.

« L'école reste le milieu éducatif par excellence. C'est à l'école que les enfants apprennent à observer les mesures sanitaires appropriées. Jusqu'à aujourd'hui, l'école constitue une institution où l'engagement contre la maladie à virus Ebola est observé », a-t-il affirmé.

Appel à la vigilance des parents

Norbert Bisimwa estime toutefois que les efforts consentis dans les établissements scolaires doivent être poursuivis au sein des ménages.

Il invite les parents à surveiller davantage leurs enfants après les cours et à limiter leur présence dans les lieux susceptibles de favoriser la propagation de la maladie.

« Nous demandons aux parents de pérenniser ces comportements et de continuer à surveiller les enfants à la maison. Il ne faut pas laisser les enfants en divagation après les heures de cours », a-t-il insisté.

Le directeur provincial déconseille notamment la fréquentation des lieux de deuil, des marchés, des attroupements ainsi que de certains rassemblements sociaux lorsque les conditions sanitaires ne sont pas garanties.

Maintenir les activités scolaires

Malgré le contexte épidémique, les autorités éducatives plaident pour le maintien du fonctionnement normal des écoles.

Selon Norbert Bisimwa, la poursuite des activités scolaires reste compatible avec la lutte contre Ebola, à condition que les mesures barrières continuent d'être strictement respectées dans tous les établissements.

Cet appel intervient alors que les autorités sanitaires poursuivent leurs efforts pour contenir la propagation de l'épidémie dans la région de Beni, où plusieurs enfants figurent parmi les cas actuellement pris en charge.