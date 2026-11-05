Congo-Kinshasa: L'ONG MSF dénonce des obstacles à la prise en charge des survivants de violences sexuelles au Nord-Kivu

Au Nord-Kivu, l'accès aux soins pour les survivantes et survivants de violences sexuelles est de plus en plus menacé. Dans un communiqué publié lundi 2 novembre, Médecins Sans Frontières (MSF) dénonce des mesures imposées depuis plusieurs mois par les autorités du FRN/M23, qu'elle estime contraires aux principes de confidentialité médicale.

Selon l'organisation, ces dispositions dissuadent les victimes de rechercher une prise en charge et entraînent une baisse significative des cas officiellement recensés.

Des professionnels sont également menacés de sanctions en cas de non-respect de ces directives, ajoute le MSF.

Selon ces nouvelles mesures, les victimes de violences sexuelles doivent désormais présenter des blessures visibles pour être reconnues comme telles. Elles sont également soumises à des examens que MSF juge intrusifs et médicalement injustifiés pour établir la réalité de l'agression. L'organisation critique par ailleurs l'obligation de passer d'abord par la police avant d'accéder aux soins.

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MSF s'inquiète également de l'utilisation de formulaires exigeant des informations sensibles, notamment l'identité des victimes, leur adresse et des détails sur les auteurs présumés. Selon l'organisation, ces pratiques compromettent le secret médical et accroissent les risques pour les personnes concernées.

D'après MSF, ces restrictions ont entraîné une forte diminution des consultations liées aux violences sexuelles. Dans certaines structures sanitaires, des dossiers auraient même été retirés des registres, réduisant le nombre officiel de cas signalés. L'organisation appelle au respect des engagements garantissant un accès sûr, confidentiel et sans entrave aux soins.