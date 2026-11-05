Afrique: Littérature - La 34e Journée internationale de l'écrivain africain célébrée du 7 au 11 novembre

Placée sous le thème « Écrire pour une quête de l'humanité », cette édition mettra à l'honneur la République du Congo et l'écrivain congolais Armel Saint Silvère Dongou. Plusieurs activités sont prévues, dont une conférence sur l'évolution de la littérature négro-africaine.

La 34e Journée internationale de l'écrivain africain se tiendra du 7 au 11 novembre prochains autour du thème « Écrire pour une quête de l'humanité ». L'annonce a été faite par le vice-président de l'Association des écrivains du Sénégal (AES), Seydi Sow repris par l'APS, lors d'une conférence de presse organisée en prélude à l'événement.

Dans un contexte international marqué par les violences, les tensions et les divisions, les organisateurs entendent remettre au coeur du débat le rôle de la littérature dans la promotion des valeurs humaines et du vivre-ensemble.

« À ce moment précis à travers le monde, il y a des violences, des déchirures, des tensions. Il est important d'aller vers la quête de l'humanité, de retrouver cet élément qui nous réunit tous sur la planète Terre », a expliqué Seydi Sow.

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Pour le vice-président de l'AES, les écrivains, en tant que « porteurs du verbe », ont une responsabilité particulière dans cette démarche. Leur plume doit contribuer à réveiller les consciences et à rappeler les valeurs qui fondent l'humanité. « Si on ne retrouve pas notre humanité, on ne saura pas où aller », a-t-il insisté.

La République du Congo est le pays invité d'honneur de cette 34e édition. L'écrivain congolais Armel Saint Silvère Dongou en sera le parrain. Présenté comme un auteur de référence, il sera notamment célébré à travers une journée qui lui sera consacrée, au cours de laquelle des textes de ses ouvrages seront lus par des écrivains et des journalistes.

Plusieurs activités figurent également au programme, dont une conférence sur le thème « Évolution de la littérature négro-africaine, l'attitude dans l'intégration des peuples d'Afrique ». Elle sera animée par le diplomate gambien Mamadou Tangara.