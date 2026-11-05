Sénégal: Bambey, un rendement de 1,8 tonne de semences à l'hectare réalisé avec l'appui du PICSA

La Direction générale des Industries chimiques du Sénégal (Ics) a accompagné des producteurs de semences de la région de Diourbel avec l'emblavement d'une superficie de 8 hectares (6 à Bambey, 1 à Diourbel et 1 à Mbacké). Elle a mis en place le Programme des Ics pour le soutien à l'agriculture du Sénégal (Picsa) pour contribuer à la reconstitution du capital semencier et à l'autosuffisance semencière.

BAMBEY - Des agriculteurs du village de Keur Sek (commune de Lambaye, département de Bambey) ont réalisé un rendement de 1,8 tonne de semences d'arachides à l'hectare grâce au Programme des Ics pour le soutien à l'agriculture du Sénégal (Picsa). Le constat a été fait par le directeur général des Ics, Mama Sougoufara, hier, à l'occasion d'une visite des parcelles témoins de production d'arachide et de mil du Pisas dans le village de Keur Sek. Selon Monsieur Sougoufara, ce résultat satisfaisant de production de semences R1 concerne la variété d'arachide Sunu Gal et ces graines sont destinées à multiplier davantage en R2.

Le chef du département agronomie et développement agricole des Ics, Birame Ndiaye, a souligné que le Picsa a été mis en place en 2025 et concerne 5 zones agroécologiques : le centre (bassin arachidier), le Sénégal oriental, la vallée du fleuve Sénégal (le riz), le sud de la Casamance et la zone des Niayes (culture maraîchère). Il a également précisé que l'objectif de ce programme est d'accompagner les producteurs à travers trois composantes : l'octroi de semences certifiées, la mise à disposition d'engrais de qualité, des produits phytosanitaires et des de matériels agricoles et l'accompagnement technique (renforcement de capacités). « À travers le Picsa, les Ics mettent leur expertise industrielle et agronome au service des producteurs et accompagner l'État du Sénégal dans la reconstitution du capital semencier pour la reconstruction d'une agriculture plus productive, plus résiliente et plus durable », a remarqué Birane Ndiaye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mama Sougoufara a invité les agriculteurs à choisir des semences adaptées aux sols de leur localité et à s'adapter aux changements climatiques pour améliorer leurs rendements. Le directeur général des Ics a pris l'engagement de procéder à l'extension de l'initiative dans d'autres localités du Sénégal avec une cible de plus de 100 producteurs à partir de 2027.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Lambaye, Mamadou Lamine Ngom, a sollicité l'élargissement du programme à la commune de Gawane où les agriculteurs sont confrontés à un déficit de rendements cette saison. Il a également invité la Direction générale des Ics à soutenir les agriculteurs de la région de Diourbel dans la prévention et la lutte contre les conflits entre agriculteurs et éleveurs pour éviter des cas de pertes post-récoltes. Le sous-préfet a demandé aux collectivités territoriales de faciliter aux agriculteurs l'accès au foncier.