Sénégal: Lutte contre le diabète - La prévention au coeur de la riposte

À l'occasion du lancement de sa campagne nationale de sensibilisation et de lutte contre le diabète, organisé hier mercredi 4 novembre 2026 au siège de l'Association des journalistes en santé, population et développement (Ajspd), l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (Assad) a réuni plusieurs acteurs du secteur sanitaire autour des enjeux de cette maladie. Entre prévention, dépistage précoce, accès aux traitements et éducation thérapeutique, les intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer la mobilisation face à un problème de santé publique aux conséquences médicales, sociales et économiques importantes.

Le diabète ne se combat pas uniquement dans les structures de soins. Sa prévention commence bien en amont, dans les habitudes alimentaires, l'activité physique et la capacité des populations à identifier les facteurs de risque. C'est l'un des principaux messages développés par le professeur Abdoulaye Lèye, endocrinologue-diabétologue, lors d'une rencontre organisée par l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (Assad).

Dans son intervention consacrée à l'état des lieux du diabète au Sénégal, aux complications et aux défis de la prise en charge, le Pr Lèye a insisté sur l'importance de la prévention primaire.

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La lutte contre les facteurs de risque passe, entre autres, par la prévention de l'obésité, la réduction de la sédentarité et l'adoption d'une alimentation équilibrée. Des habitudes qui, prévenues tôt, peuvent contribuer à réduire les risques de développer la maladie. Le spécialiste a également évoqué les possibilités offertes par certaines approches thérapeutiques. Les traitements médicamenteux et la chirurgie métabolique peuvent, chez certains patients, permettre d'obtenir une rémission du diabète et une amélioration des paramètres métaboliques. Ces résultats restent toutefois liés à un suivi médical rigoureux.

Pour l'endocrinologue, la sensibilisation doit également évoluer dans son approche. Plutôt que de concentrer les messages sur les seules complications du diabète, il estime nécessaire de donner davantage de place aux moyens de les prévenir. L'éducation thérapeutique constitue, à ses yeux, un levier essentiel pour aider les patients à connaître leur maladie, à comprendre les enjeux de leur traitement et à améliorer leur équilibre glycémique.

Cette bataille de l'information concerne aussi les médias. Le professeur Abdoulaye Lèye a rappelé leur rôle, aux côtés des professionnels de santé, dans la diffusion des connaissances. Mais les informations disponibles doivent être adaptées aux réalités sociales et aux conditions de vie des populations pour produire des changements concrets dans les comportements. Du côté des pouvoirs publics, la stratégie repose également sur le renforcement de la prévention et l'amélioration de l'accès aux soins.

Directeur de la lutte contre Survenue de la maladie au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Moustapha Diop a assuré que le diabète figure parmi les priorités des autorités sanitaires. Classé parmi les maladies à soins coûteux, le diabète représente une charge importante pour les patients et le système de santé. Dans ce contexte, Dr Diop a insisté sur la nécessité de miser davantage sur la prévention. Il a notamment rappelé l'importance de la subvention de l'insuline, qui a contribué au maillage national de l'offre de soins.

Le dispositif de prise en charge s'appuie notamment sur 27 centres intégrés et des cliniques dédiées au diabète. Un réseau que les autorités entendent consolider, tout en accordant une attention particulière au dépistage précoce. Il a également plaidé pour l'installation d'une véritable culture du bilan de santé au sein de la population.

Au-delà des dispositifs médicaux et des politiques publiques, la lutte contre le diabète appelle ainsi une mobilisation qui implique les professionnels de santé, les associations de patients, les médias et les populations elles-mêmes. À travers sa campagne nationale de novembre 2026, l'Assad entend contribuer à cet effort collectif, en plaçant la sensibilisation, la prévention et le dépistage au centre des préoccupations.