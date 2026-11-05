Tunisie: Justice - Le Tribunal administratif passe à l'audience électronique avec le système « Sélim »

Le Tribunal administratif a tenu au niveau de ses chambres centrales de première instance, ses premières audiences de plaidoirie en ayant recours au « système de justice électronique Sélim » .

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation adoptée par le Tribunal, visant à accroître l'efficacité de l'action juridictionnelle et à réduire les délais de traitement des dossiers, lit-on dans un communiqué publié par le Tribunal Administratif. Elle fait suite à la réussite de la numérisation au sein des chambres de première instance régionales et témoigne de la volonté de perfectionner les méthodes de travail du tribunal ainsi que la qualité des services rendus aux justiciables.

Le système « Sélim » a été généralisé à l'ensemble des chambres et à toutes les phases de la procédure judiciaire.