Tunisie: Ce pays Schengen complique l'obtention du visa pour les Tunisiens

Les ressortissants tunisiens souhaitant se rendre au Danemark pour un séjour touristique ou une visite privée sont soumis à des conditions particulières de délivrance des visas de court séjour. La Tunisie figure, en effet, dans le groupe 4 de la classification établie par le

Service danois de l'immigration, une catégorie regroupant les pays dont les ressortissants sont considérés par les autorités danoises comme présentant un risque élevé d'immigration irrégulière vers le Danemark ou un autre pays de l'espace Schengen.

Cette classification impose notamment des restrictions sur les motifs de visite et la nécessité de disposer d'un hôte au Danemark. Elle concerne également l'Algérie, le Liban, la Libye, l'Iran, le Sénégal et plusieurs autres pays, selon la liste publiée par les autorités danoises sur leur portail officiel "New to Denmark".

Concrètement, les ressortissants tunisiens appartenant au groupe 4 ne bénéficient pas des mêmes possibilités d'accès au visa touristique que les ressortissants des pays classés dans les groupes moins restrictifs. Pour les visites privées et touristiques, les autorités danoises prévoient, en principe, la délivrance d'un visa aux conjoints, partenaires vivant en concubinage, enfants mineurs ou parents d'une personne résidant au Danemark.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le statut de partenaire vivant en concubinage doit notamment être justifié par une vie commune d'au moins 18 mois. Les autres demandes sont soumises à des conditions particulièrement restrictives, ce qui rend les séjours touristiques classiques, sans lien familial admissible avec un résident danois, difficilement accessibles aux demandeurs tunisiens.

Au-delà du motif du déplacement, les ressortissants des pays classés dans les groupes 2, 3, 4 et 5 doivent normalement disposer d'un hôte au Danemark. Celui-ci doit confirmer qu'il attend la visite du demandeur et disposer, en principe, d'un logement permanent dans le pays. Il doit également être, généralement, citoyen danois ou titulaire d'un titre de séjour au Danemark.

Le Service danois de l'immigration recommande, à cet effet, le recours au formulaire d'invitation VU2, sans en faire une obligation systématique. La simple réservation d'un hôtel ne remplace donc pas cette condition pour les demandes relevant de ce dispositif.

Des refus possibles même pour les visites familiales

L'existence d'un lien familial avec une personne résidant au Danemark ne garantit toutefois pas l'obtention du visa. Les autorités danoises peuvent rejeter une demande lorsqu'elles estiment que le demandeur présente un risque de s'installer durablement au Danemark ou dans un autre pays de l'espace Schengen.

Les demandes déposées par des parents souhaitant rendre visite à leurs enfants établis au Danemark font également l'objet d'une attention particulière. Elles peuvent généralement être refusées lorsque les autorités considèrent que les attaches du demandeur avec son pays d'origine ou de résidence ne sont pas suffisamment solides pour garantir son retour à l'expiration du visa.

Le classement en cinq groupes constitue toutefois un cadre indicatif et non une interdiction automatique de délivrance des visas. Le

Service danois de l'immigration précise que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel. Les autorités prennent notamment en considération les antécédents de voyage du demandeur, l'obtention éventuelle de précédents visas Schengen et le respect des conditions qui leur étaient associées.

Des circonstances particulières, notamment la visite d'une personne gravement malade ou la participation aux funérailles d'un proche, peuvent également être prises en compte. En revanche, une demande sera refusée, quelle que soit la nationalité du demandeur, si les autorités estiment qu'il existe un risque de résidence permanente ou prolongée ou une menace pour la sécurité.

Pour les Tunisiens souhaitant déposer une demande de visa pour le Danemark, les dossiers sont reçus auprès du centre VFS Global à Tunis, tandis que leur traitement est assuré par l'ambassade du Danemark à Londres, selon les indications officielles de la représentation danoise en Tunisie.