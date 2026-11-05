Tunisie-UE - Bruxelles réaffirme son engagement à renforcer un partenariat stratégique

L'Union européenne (UE) a réaffirmé, mercredi, son engagement à poursuivre son partenariat avec la Tunisie et à renforcer la coopération bilatérale, à travers des initiatives répondant aux défis communs et soutenant le développement, l'investissement, la coopération économique et la création d'opportunités.

L'UE a précisé, sur sa page officielle Facebook, que le partenariat entre les deux parties ne se limite pas aux accords et aux projets, mais couvre également le dialogue continu, les échanges entre les peuples et le renforcement des liens entre tunisiens et européens.

L'Union a rappelé que les relations tuniso-européennes remontent à 1969, année de la signature du premier accord commercial entre la Tunisie et la Communauté économique européenne (CEE), avant l'ouverture de la délégation de la Commission européenne à Tunis en 1979.

La signature de l'accord d'association le 17 mai 1995 a marqué un tournant décisif dans les relations bilatérales. La Tunisie a, en effet, été le premier pays de la rive sud de la Méditerranée à conclure un accord de ce type avec l'Union européenne, établissant ainsi un cadre élargi de coopération politique, économique, sociale et culturelle, selon la même source.

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Au lendemain de la révolution de 2011, les deux parties ont convenu en 2012 d'accorder à la Tunisie le statut de « partenaire privilégié », favorisant l'élargissement des domaines de coopération et le renforcement du dialogue politique et économique.L'Union européenne constitue ainsi le premier partenaire commercial de la Tunisie ainsi que sa principale source d'investissements directs étrangers.

Le 16 juillet 2023, un mémorandum d'entente sur un partenariat stratégique et global entre l'Union européenne (UE) et la Tunisie a été signé. Ce mémorandum a permis d'élargir les domaines de coopération entre les deux parties, pour englober la stabilité macroéconomique, l'économie et le commerce, la transition énergétique verte, le rapprochement entre les peuples, ainsi que la migration et la mobilité.

Sur le plan académique et culturel, la Tunisie prend part à plusieurs programmes européens, parmi lesquels « Erasmus+ », « Europe créative » et des initiatives de coopération en recherche et innovation, offrant des opportunités d'échanges universitaires, d'élaboration de projets scientifiques et de rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée.