Tunisie: LNFP - Le Club Africain, le CS Sfaxien et le Stade Tunisien sanctionnés

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP), réunie mercredi, a infligé au Club Africain un blâme et une amende de 10.000 dinars pour jets de projectiles par ses supporters, avec deuxième récidive, lors du match face au CA Bizertin, disputé le 29 octobre au stade de

Radès, pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1.

Le CS Sfaxien et le Stade Tunisien ont, quant à eux, écopé chacun d'un blâme et d'une amende de 7.000 dinars pour jets de projectiles par leurs supporters, avec récidive.

Ces sanctions font suite aux incidents survenus lors du match entre le CS Sfaxien et l'Espérance de Tunis, disputé le 29 octobre à Sfax, et de la rencontre entre le Stade Tunisien et le Club Africain, jouée le 3 novembre au Bardo.