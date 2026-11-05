Tunisie: LNFP - Le Club Africain, le CS Sfaxien et le Stade Tunisien sanctionnés

4 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP), réunie mercredi, a infligé au Club Africain un blâme et une amende de 10.000 dinars pour jets de projectiles par ses supporters, avec deuxième récidive, lors du match face au CA Bizertin, disputé le 29 octobre au stade de

Radès, pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1.

Le CS Sfaxien et le Stade Tunisien ont, quant à eux, écopé chacun d'un blâme et d'une amende de 7.000 dinars pour jets de projectiles par leurs supporters, avec récidive.

Ces sanctions font suite aux incidents survenus lors du match entre le CS Sfaxien et l'Espérance de Tunis, disputé le 29 octobre à Sfax, et de la rencontre entre le Stade Tunisien et le Club Africain, jouée le 3 novembre au Bardo.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.