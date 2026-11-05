Tunisie: Tourisme - Djerba devance Madrid, Rome et Istanbul dans les réservations françaises

L'île de Djerba figure à la sixième place des dix destinations les plus réservées par les voyageurs français en 2026, devançant notamment Madrid, Rome, Istanbul et Nice. Cette position, révélée par le rapport annuel Year in Travel 2026 de l'agence de voyages en ligne eDreams ODIGEO et relayée par le média européen Euronews, confirme la visibilité de la destination tunisienne sur le marché français, l'un des marchés touristiques importants pour la Tunisie.

Selon ce classement, établi à partir des données de recherche et de réservation collectées par eDreams ODIGEO, Marrakech arrive en tête des destinations les plus réservées par les voyageurs au départ de la France, suivie de Barcelone et Lisbonne. Porto et Palma de Majorque occupent respectivement les quatrième et cinquième positions, avant Djerba, qui s'installe ainsi dans le top 10.

La destination tunisienne devance, dans ce classement, Madrid, classée septième, Rome, huitième, Istanbul, neuvième, et Nice, qui ferme la liste.

Un classement fondé sur les données de réservation

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Publié le 3 novembre 2026, le rapport Year in Travel 2026 analyse les données de recherche et de réservation enregistrées par eDreams ODIGEO sur plusieurs marchés, notamment en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

L'objectif est d'identifier les destinations ayant enregistré le plus grand nombre de réservations durant l'année 2026, mais également de dégager les tendances susceptibles d'influencer les choix des voyageurs en 2027.

À l'échelle mondiale, Barcelone, Madrid, Paris, Palma de Majorque et Londres constituent les cinq destinations les plus réservées en 2026. Le rapport relève également une progression notable des réservations vers plusieurs destinations de l'hémisphère Sud, notamment Durban, en Afrique du Sud, Melbourne, Le Cap, Johannesburg et Sydney.

Pour la Tunisie, la présence de Djerba dans le classement français constitue un indicateur intéressant de l'attractivité de l'île auprès des voyageurs de ce marché. Elle témoigne de sa capacité à se maintenir parmi les destinations recherchées, dans un environnement marqué par une concurrence soutenue entre les destinations méditerranéennes et celles du bassin maghrébin.

Un signal positif, mais des chiffres à distinguer des arrivées touristiques

Cette performance mérite toutefois d'être interprétée à la lumière de la méthodologie du rapport. Le classement repose exclusivement sur les recherches et les réservations enregistrées par la plateforme eDreams ODIGEO. Il ne constitue donc pas un classement exhaustif des arrivées touristiques françaises dans les différentes destinations.

La sixième place de Djerba ne signifie pas, par conséquent, que l'île a accueilli le sixième plus grand nombre de touristes français en 2026. Elle traduit plutôt le niveau de réservation observé sur cette plateforme, parmi les voyageurs français qui l'utilisent.

Il n'en demeure pas moins que cette visibilité représente un signal encourageant pour la destination tunisienne. L'enjeu pour le secteur touristique national consiste désormais à convertir cet intérêt en réservations effectives, en arrivées supplémentaires et en recettes touristiques, tout en consolidant la position de Djerba sur le marché français à l'approche de la saison 2027.