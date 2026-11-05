Tunisie: Finance verte - La BCT trace une feuille de route pour la période 2026-2030

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a élaboré une feuille de route, pour la période 2026-2030, visant le verdissement du système financier et l'intégration du risque climatique dans la régulation, a annoncé, mardi, par le gouverneur de l'institut d'émission, Fethi Zouhaier Nouri. « L'objectif de cette initiative est double: protéger le secteur financier contre les risques climatiques et faciliter le financement de la transition », a-t-il précisé.

Nouri, qui présidait la cérémonie de clôture du projet d'assistance technique consacré à « la gouvernance et la gestion des risques financiers liés aux effets du changement climatique au niveau des banques et établissements financiers », a fait savoir que cette feuille de route s'articule autour de quatre piliers complémentaires: l'encadrement de la gestion des risques climatiques par les banques et établissements financiers, la définition des exigences en matière de données et de reporting nécessaires à l'établissement d'un cadre de référence commun, la définition de la démarche permettant de développer les instruments et les marchés nécessaires à l'émergence de la finance verte et la coordination et le suivi de la mise en oeuvre de cette stratégie.

« Cette démarche vise à renforcer, de manière progressive et proportionnée, la résilience du système financier tunisien face aux défis climatiques, tout en accompagnant les banques et établissements financiers dans leur transition vers des modèles plus durables », a expliqué Zouhaier Nouri, cité dans un communiqué, de la BCT, rendu public mercredi.

D'après ses dires « les défis climatiques constituent un enjeu majeur pour la stabilité financière. Les risques physiques liés à la sécheresse, aux vagues de chaleur, aux inondations et à l'érosion côtière, sont susceptibles d'affecter la capacité de remboursement des emprunteurs, la valeur des actifs et les garanties bancaires ».

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Il a également évoqué les risques de transition liés au durcissement des exigences dans les échanges commerciaux et dans l'accès aux financements internationaux, en particulier le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières.

Réaffirmant l'engagement de la BCT à mieux intégrer ces risques et à saisir les opportunités offertes par le financement vert, Nouri a affirmé que « la gouvernance des risques, fondée sur une meilleure identification, une mesure plus rigoureuse et une prévention renforcée des risques climatiques, constitue un levier essentiel pour consolider la résilience du système financier tunisien ».