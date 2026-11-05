Tunisie: Banque mondiale - De nouvelles opportunités de financement pour les entreprises tunisiennes

4 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Les perspectives de collaboration entre la Chambre de Commerce et d'Industrie Tuniso Française (CCITF) et le Groupe de la Banque Mondiale (BM) pour faciliter la mise en relation des entreprises adhérentes de la CCITF avec les institutions de la BM ont été au centre d'une réunion tenue, récemment, au siège de la Chambre.

Cette séance a réuni le président de la CCITF, Khelil Chaibi, la directrice générale de CCITF, Raja Touil et la vice-présidente de la CCITF, Emna Ben Amor Dimassi avec le Représentant du Groupe de la BM en Tunisie, Alexandre Khemer et le Responsable pays principal de la Société financière internationale (IFC), Vincent Arthur Floreani.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de collaboration visant à mieux faire connaître les dispositifs de financement et d'accompagnement disponibles et à favoriser de nouvelles opportunités d'investissement, indique la CCITF dans un communiqué.

Cette rencontre a permis d'aborder les priorités d'intervention du Groupe de la Banque mondiale en Tunisie, à travers ses trois institutions représentées dans le pays.

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Ces échanges s'inscrivent dans une dynamique de coopération déjà engagée, notamment à travers deux rencontres organisées entre la SFI et les entreprises adhérentes de la CCITF, ainsi que sa participation régulière aux Rencontres du Financement, dont la 3e édition se tiendra le 5 novembre 2026.

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